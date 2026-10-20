Alineaciones de Roma y Slovan Bratislava por la Champions League: formaciones probables

Roma recibe a Slovan Bratislava este martes 20 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Stadio Olimpico. Roma viene de caer 3-4 ante Real Madrid y acumula 1 empate, 1 derrota en sus últimos 2 partidos. Slovan Bratislava viene de caer 0-3 ante Stuttgart y acumula 2 derrotas en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Roma y Slovan Bratislava
Roma (3-4-2-1): Pierluigi Gollini, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Lorenzo Pellegrini, Emanuele Lulli, Marten De Roon, Niccolò Pisilli, Matías Soulé, Wesley França, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.
Slovan Bratislava (4-2-3-1): Dominik Takáč, César Blackman, Kenan Bajrič, Svetozar Marković, Sandro Cruz, Alen Mustafić, Cristian Martínez, Peter Pokorný, Tigran Barseghyan, Nino Marcelli, Suleiman Camara. DT: Yaya Touré.
La previa de Roma y Slovan Bratislava: todo lo que hay que saber
- Día: martes 20 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Estadio: Stadio Olimpico
- Historial: 2 cruces — Roma ganó 0, Slovan Bratislava ganó 1 y empataron 1
- Último antecedente: 25/08/2011: Roma 1-1 Slovan Bratislava
- Próximo partido de Roma: vs. Manchester United, martes 3 de noviembre
- Próximo partido de Slovan Bratislava: vs. LASK, martes 3 de noviembre