El nuevo apodo que se ganó Manuel Pellegrini tras triunfazo en Champions League

El 'Ingeniero' protagonizó una noche de ensueño al mando del Real Betis en la Champions League. En España lo bautizaron con un nuevo sobrenombre.

Manuel Pellegrini vivió otra noche inolvidable al mando del Real Betis en la UEFA Champions League. El conjunto verdiblanco derrotó en un partidazo, con remontada incluida, por 3-2 al FC Porto en el Estadio La Cartuja, desatando la locura en la mitad de Sevilla.

El elenco heliopolitano comenzó ganando con un remate colocado de Abde al inicio del complemento, pero Gabri Veiga y Samu dieron vuelta el marcador para los portugueses. En ese momento apareció la reacción del equipo del Ingeniero, quien movió sus piezas desde el banco y encontró respuestas en Cucho Hernández e Isco, este último mediante lanzamiento penal, para sellar una victoria que confirmó el carácter competitivo de los béticos en Europa.

SEVILLE, SPAIN – OCTOBER 14: Isco of Real Betis celebrates after scoring his team’s third goal with Marc Bartra and Dani Ceballos during the UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 match between Real Betis Balompie and FC Porto at Estadio de La Cartuja on October 14, 2026 in Seville, Spain. (Photo by Angel Martinez/Getty Images)

La propuesta del ‘Ingeniero’ fue destacada por la prensa española. Estadio Deportivo valoró su capacidad de reacción ante la adversidad. “Planteó un partido ofensivo, con líneas muy adelantadas para defender con balón y robar arriba, y lo consiguió con un Betis mandón y generador de ocasiones. Además, su charla en el vestuario causó efecto inmediato, pero un apagón del equipo provocó la remontada y lo trató de arreglar con cambios inmediatos, lo que logró con el tanto de Cucho Hernández. Mano de entrenador”, comentó el citado medio.

Por su parte, Diario de Sevilla bautizó al entrenador chileno como el “ambicioso Pellegrini”, destacando sus aspiraciones en la Champions League. “La mitad del camino en Champions del ‘ambicioso’ Pellegrini está recorrido”, tituló el periódico, que también valoró la evolución de sus objetivos europeos: “Decir abiertamente que el objetivo es superar la fase liga e incluso apuntar que ‘ya se verá en qué posición’ es un paso más en la propia evolución del técnico en su etapa en Heliópolis”. Además, agregó: “Pues la mitad de ese camino ya está recorrido con el dos de dos y los seis puntos acumulados ya”.

El nuevo apodo de Manuel Pellegrini en España (captura).

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Con dos triunfos en sus primeros dos partidos, el Betis suma seis puntos y toma impulso en la competición europea. Sin embargo, Pellegrini y sus dirigidos no tienen tiempo para celebrar: este jueves el plantel regresó temprano a los entrenamientos para preparar el choque de este fin de semana ante el Barcelona por La Liga.