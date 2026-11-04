Fenerbahce vs. Liverpool en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 4 de la Champions League

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce recibe a Liverpool este miércoles 4 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio Chobani Stadyumu FB Sukru Saracoglu Spor Kompleksi. El Liverpool llega con paso firme en la Champions y necesita confirmar que es uno de los candidatos serios del torneo. Para el Fenerbahce, en cambio, el margen de error ya casi no existe.

Son puntos vitales en la fase de liga, donde cada tropiezo pesa el doble y los cruces directos definen quién avanza sin sobresaltos y quién queda al borde de la eliminación.

La actualidad de ambos equipos

El Fenerbahce no logra encontrar regularidad. Viene de empatar 2-2 de local ante el Slavia Praga, pero antes había sufrido una goleada dura, 0-6 como visitante frente al Aston Villa, y arrancó su participación europea con otro empate, 1-1 contra la Roma. Con apenas 2 puntos en 3 partidos, está 31° de 36 equipos y necesita un triunfo urgente para no quedar al margen de la clasificación.

El Liverpool, en cambio, llega entonado. Ganó sus últimos tres compromisos: 4-3 de local ante Villarreal, 6-3 como visitante frente al LASK y 2-1 contra el Atlético de Madrid. Son 9 puntos en 3 fechas que lo tienen 4° en la tabla general, en una posición cómoda que le permite jugar este partido con tranquilidad, aunque sabe que un resbalón en Turquía podría complicar esa ventaja.

Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

AEK Athens vs. Real Madrid — miércoles 4 de noviembre, 14:45 hs

Viking vs. Sabah FK — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Slavia Praga vs. Arsenal — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Lens vs. Como 1907 — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

RB Leipzig vs. Man City — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

PSV vs. Brujas — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Porto vs. Napoli — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

Dortmund vs. Betis — miércoles 4 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis

Fenerbahce y Liverpool se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium .

y . Fenerbahce suma 2 puntos en el torneo.

suma 2 puntos en el torneo. Liverpool suma 9 puntos tras vencer a Villarreal, LASK y Atlético de Madrid.