Aston Villa vs. Fenerbahce en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 2 de la Champions League

Aston Villa y Fenerbahce se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El miércoles 14 de octubre, Aston Villa se mide con Fenerbahce por la segunda fecha de la Champions League con la chance de meterse entre los puestos que dan boleto directo a octavos.

Ambos arrancaron con resultados dispares en la primera jornada y necesitan sumar para no quedar relegados en la tabla general del torneo, que esta temporada reparte los cruces según el rendimiento en la fase de liga.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Aston Villa llega de ganar 3-2 como visitante ante Brujas, un triunfo que le dio impulso en su debut europeo pero que todavía lo deja en la mitad de la tabla con apenas tres puntos. El equipo inglés quiere confirmar que puede sostener ese nivel también en casa y despegarse de la zona media de la Champions.

Fenerbahce, en cambio, se quedó con las manos vacías en su primera salida: empató 1-1 como local frente a Roma y suma solo un punto. El conjunto turco necesita un resultado positivo para no empezar a mirar de reojo la parte baja de la tabla general del torneo.

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El historial entre Aston Villa y Fenerbahce

El historial entre ambos es mínimo: se enfrentaron una sola vez, en enero de 2026, cuando Fenerbahce cayó 0-1 como local ante Aston Villa. Con ese antecedente, los ingleses llegan con el único precedente a su favor y sin goles recibidos en ese cruce.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 22/01/2026 Fenerbahce vs. Aston Villa 0-1 UEFA Europa League

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

LASK vs. Liverpool — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Feyenoord vs. Como 1907 — miércoles 14 de octubre, 13:45 hs

Betis vs. Porto — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Lille vs. Galatasaray — miércoles 21 de octubre, 13:45 hs

Bayern vs. Arsenal — miércoles 21 de octubre, 16:00 hs

En síntesis