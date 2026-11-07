Broma de la Teletón a U. de Chile genera reacciones: “Hasta que hicieron el estadio”

El evento proyectó una imagen con una supuesta casa propia de la escuadra azul. Fue hecha con Inteligencia Artificial.

La Teletón 2026 comenzó y qué manera de hacerlo. La cruzada solidaria provocó su primer viral y no fue por una emotiva historia: fue por una broma contra Universidad de Chile.

¿Qué pasó? Durante la presentación de apertura, la producción del evento proyectó imágenes con Inteligencia Artificial, en las que la escuadra azul lograba tener su casa propia.

En la pieza audiovisual, un niño -supuestamente hincha de los estudiantiles- cumplió su sueño y expresó: “Hasta que por fin le hicieron un estadio a la U“. Tal escena generó reacciones de todo tipo en redes sociales.

Mientras algunos se burlaron de los fanáticos de Universidad de Chile por su eterno anhelo denegado, otros optaron por mantener la tranquilidad frente a la mofa por el contexto.

“Buena historia, buenas referencias, tallas y bonito mensaje. Solo espero lo haya escrito un humano” y “Después hablan de discriminación, incitar al odio y burlas… Son unos imprudentes“, fueron parte de los comentarios en Instagram.

La broma de la Teletón a Universidad de Chile