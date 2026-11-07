La Selección Chilena pierde a este jugador para enfrentar a Colombia: “Ha sido liberado”

Benjamín Kuscevic lamenta un problema físico y no podrá estar en los amistosos de la fecha FIFA de noviembre.

La Selección Chilena tiene un hombre menos para los dos amistosos que afrontará contra Colombia en la fecha FIFA de noviembre. El cuerpo técnico de Nicolás Córdova sufre un inesperado revés.

¿Qué pasó? A través de redes sociales, el combinado nacional reveló la lesión de Benjamín Kuscevic. El defensor central fue considerado para los encuentros en cuestión, pero quedó al margen.

Según indicó el parte oficial, un problema en el tobillo derecho dejó al zaguero del Toronto FC sin posibilidad de sumar minutos. No estará en Cali ni en Santiago: una sensible ausencia para La Roja.

“El cuerpo médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Benjamín Kuscevic (Toronto FC) ha sido liberado de la convocatoria“, comenzó señalando la misiva.

“Sufrió un sufrió un esguince en su tobillo derecho que, por su evolución clínica y estudio de imágenes, le impedirá participar con normalidad en los entrenamientos y partidos“, agregó.

Benjamín Kuscevic deja la Selección Chilena por lesión. (Imagen: Photosport)

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La Selección Chilena pierde a Benjamín Kuscevic

De este modo, queda en incertidumbre si Nicolás Córdova reemplazará al futbolista desafectado de la nómina. Los duelos contra Colombia están a la vuelta de la esquina y no hay tiempo que perder.

Mientras el primer compromiso está pactado para el viernes 13 de noviembre desde las 19:00 horas, el segundo está fijado para el martes 17 del mismo mes a partir de las 20:00 horas.