Juega en Europa y se desahoga tras salir de Colo Colo: “Uno se frustra y desmotiva”

Ángel Díaz arribó con 19 años a la séptima división de Inglaterra. Representa al Wimborne Town tras formarse en Macul.

Jugar por Colo Colo es un sueño para muchos, pero no todos alcanzan dicho anhelo. Incluso, aquellos jugadores que se inician en la cantera alba no siempre llegan al primer equipo.

Uno de dichos casos es el de Ángel Díaz. Luego de no tener participación en el plantel adulto del cuadro popular, decidió emigrar fuera del país a mediados de 2026 y recaló en Inglaterra.

Con 19 años, representa al Wimborne Town de la séptima división del fútbol inglés. Según explicó en conversación con AS Chile, esta nueva etapa le está sirviendo para dejar atrás su triste salida de Macul.

“Fue un momento difícil. Uno se frustra y se desmotiva, porque quiere jugar, yo amo el fútbol… Pero bueno, ahora estoy viviendo una linda experiencia, siendo uno de los protagonistas del equipo”, indicó.

“Es un momento que siempre había querido vivir (…) Es un fútbol intenso, hay jugadores fuertes, mucho roce… Aquí hay físicos que no encuentras en Sudamérica, así que me tuve que preparar de la mejor manera“, agregó.

Ángel Díaz dejó Colo Colo y partió a Inglaterra. (Foto: Instagram)

Publicidad

Ángel Díaz se desahoga tras salir de Colo Colo

Finalmente, el mediapunta realizó una potente reflexión sobre el sensible paso que debió dar en búsqueda de su meta: brillar en el deporte rey. Su adiós al Estadio Monumental ya está en el pasado.

“Colo Colo fue una parte muy importante de mi formación y yo soñaba con debutar en el profesionalismo ahí. Trabajé mucho para conseguirlo, pero las cosas no se dieron como esperaba”, expresó.

“Hubo frustración, pero no guardo rencor. Agradezco lo que aprendí y a quienes me ayudaron“, complementó.