Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Con apenas un punto entre los dos, este duelo se parece más a una final de consuelo que a un partido de fase de grupos. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos de clasificación.
Son dos equipos que llegan golpeados y necesitan resultados ya, antes de que la tabla los deje sin margen de maniobra.
La actualidad de ambos equipos
El Slavia Praga está pasando un momento difícil en la competencia: viene de caer 1-2 como local ante el Arsenal y antes había empatado y perdido en sus visitas a Fenerbahce y Sabah FK. Con un solo punto en cuatro fechas, marcha 34° y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado de la clasificación.
Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento, aunque llega con una herida más fresca todavía: una goleada en contra por 0-6 frente al PSG como local, un golpe duro para cualquier plantel. Antes había caído también como visitante ante el Liverpool, aunque se había dado el gusto de ganarle 3-1 al Napoli en la fecha anterior. Con tres puntos y el puesto 29, el equipo español necesita encontrar una versión más sólida lejos de casa.
El historial entre Slavia Praga y Villarreal
El historial entre ambos es corto pero favorable para Villarreal, que se impuso en el único enfrentamiento donde hubo un ganador y empató el restante. En total, el equipo español anotó 4 goles contra 2 del Slavia Praga en esos dos cruces, algo que puede darle algo de confianza extra en medio de su mal momento.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/11/2017
|Slavia Praga vs. Villarreal
|0-2
|UEFA Europa League
|19/10/2017
|Villarreal vs. Slavia Praga
|2-2
|UEFA Europa League
Horario del partido
- Chile: 14:45 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: ESPN, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Centroamérica: ESPN2, Disney+ Premium
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs
- Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
- Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs
En síntesis
- Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.