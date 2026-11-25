Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre, en el Fortuna Arena, por la jornada 5 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 14:45 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena. Con apenas un punto entre los dos, este duelo se parece más a una final de consuelo que a un partido de fase de grupos. Ninguno puede permitirse otro tropiezo si quiere mantener alguna chance de meterse entre los puestos de clasificación.

Son dos equipos que llegan golpeados y necesitan resultados ya, antes de que la tabla los deje sin margen de maniobra.

La actualidad de ambos equipos

El Slavia Praga está pasando un momento difícil en la competencia: viene de caer 1-2 como local ante el Arsenal y antes había empatado y perdido en sus visitas a Fenerbahce y Sabah FK. Con un solo punto en cuatro fechas, marcha 34° y necesita reaccionar rápido para no quedar descolgado de la clasificación.

Villarreal tampoco atraviesa su mejor momento, aunque llega con una herida más fresca todavía: una goleada en contra por 0-6 frente al PSG como local, un golpe duro para cualquier plantel. Antes había caído también como visitante ante el Liverpool, aunque se había dado el gusto de ganarle 3-1 al Napoli en la fecha anterior. Con tres puntos y el puesto 29, el equipo español necesita encontrar una versión más sólida lejos de casa.

El historial entre Slavia Praga y Villarreal

El historial entre ambos es corto pero favorable para Villarreal, que se impuso en el único enfrentamiento donde hubo un ganador y empató el restante. En total, el equipo español anotó 4 goles contra 2 del Slavia Praga en esos dos cruces, algo que puede darle algo de confianza extra en medio de su mal momento.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/11/2017 Slavia Praga vs. Villarreal 0-2 UEFA Europa League 19/10/2017 Villarreal vs. Slavia Praga 2-2 UEFA Europa League

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Horario del partido

Chile: 14:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Sabah FK vs. Barcelona — miércoles 25 de noviembre, 14:45 hs

Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Sporting vs. Manchester United — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

PSG vs. Roma — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Lille vs. Bayern — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Inter vs. Stuttgart — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Brujas vs. Liverpool — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

Atlético de Madrid vs. Viking — miércoles 25 de noviembre, 17:00 hs

En síntesis