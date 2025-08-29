En los últimos días, Cobreloa recibió un duro golpe en plena temporada de la Primera B, tras confirmarse la compleja lesión de Gabriel Rojas, delantero chileno de 25 años.

El ex Santiago Wanderers sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior completo y una rotura de menisco en su rodilla derecha, lo que lo obligó a pasar por el quirófano. La operación fue realizada con éxito, pero Rojas quedará fuera de las canchas por un largo período, dejando un vacío importante en el equipo de César Bravo.

Ante esta situación, la dirigencia de los Loínos ya busca un jugador que pueda llegar a reemplazar a Rojas de cara a la recta final del certamen.

La grave lesión de Gabriel Rojas y la búsqueda de su reemplazo

Según informó el periodista Pedro Marín Navarro en su cuenta de X (Ex Twitter), hay dos candidatos que podrían asumir la plaza de Rojas en el cierre de la división de plata del fútbol chileno.

“Los nombres son Camilo Ponce, que actualmente juega en Rengo, y el argentino Gabriel Tellas, que milita en San Antonio Unido en la Segunda División Profesional”, señaló el reportero.

Camilo Ponce sería uno de los jugadores que estaría en la carpeta de los Zorros | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Ahora, el cuadro naranja tiene la misión de definir rápidamente quién será el encargado de llenar el vacío que deja Rojas en el ataque, mientras la Primera B entra en su tramo final y cada refuerzo puede marcar la diferencia en la lucha por los objetivos del club.