Cobreloa fichó de emergencia a César Huanca. El futbolista llegó tras la grave lesión de Gabriel Rojas (rotura de ligamento cruzado) y ya está trabajando a disposición de César Bravo con miras a los desafíos que tiene el cuadro loíno en la Primera B.

El partido más próximo de los Zorros será ante Deportes Concepción el sábado 7 de septiembre a las 17:30 en el estadio Ester Roa por la fecha 24 del Campeonato de Ascenso. Bravo confirma que Huanca está disponible para un posible debut ante los Lilas.

“César está habilitado, está a disposición. Insisto, es un puesto especifico que nos falta, a lo mejor para defender para atacar, sobre todo, con un doble 9, una asociación, dentro de lo que puede ser dentro del área junto a Gustavo. Tenemos una variante más en el ataque que lamentablemente no la teníamos”, adelantó el estratega sobre el futbolista de 24 años.

César Bravo juega al misterio con el equipo

Tomate no tendrá a Agustín Heredia por acumulación de tarjetas y tampoco a Patricio Romero, quien está en la Selección Chilena Sub-20 que jugará el Mundial. De esta manera, todo indica que Bastián Tapia y Ronald Guzmán asomarían como titulares. Sin embargo, el DT evita dar pistas sobre los reemplazantes.

César Huanca está habilitado para debutar en Cobreloa. (Foto: Cobreloa SADP)

“Estamos viendo. Todavía estamos viendo. No puedo nombrar el equipo. Pato Almendra ayer no nombró el equipo, entonces es dar una ventaja de más. Nosotros vamos a ver, pero te insisto están todos a disposición al menos los que creemos y vamos a buscar la mejor variante posible y sobre todo ellos lo que nos han demostrado en estas prácticas de la seguridad de lo que tenemos que realizar. Están todos concentrados y todos ansiosos de poder jugar”, señaló Bravo.

También anticipó cómo espera que sea el compromiso: “Un partido fuerte, aguerrido de parte de ellos, bien jugado, porque tienen un equipo maduro, que juega bien, que por ahí la debilidad que hoy están teniendo por lo que dijo su técnico, es que tiene jugadores sancionados y lesionados en el mediocampo, que es un factor muy importante dentro de un equipo”.

El estratega proyecta un buen marco de público: “Nosotros tratar de hacer lo nuestro. Va a haber un estadio con mucha gente. Lleno por la fanaticada que tiene Concepción y por la gente que podemos llevar nosotros. Va a ser un lindo partido, motivante y donde se juega algo muy claro que es estar dentro de los primeros lugares”.