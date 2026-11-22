El 'Comandante' tuvo palabras de agradecimientos para su antecesor en la banca loína, César Bravo, quien fue despedido en la segunda rueda.

Mario Salas celebró con todo el título de Primera B conseguido por Cobreloa luego de vencer a San Luis de Quillota en una dramática definición por penales. Sin embargo, más allá de la alegría por el campeonato y el ascenso directo, el técnico loíno tuvo un especial reconocimiento para su antecesor en la banca, César Bravo, quien fue despedido durante la segunda rueda por los resultados del equipo.

El ‘Comandante’ destacó el trabajo que había realizado el anterior cuerpo técnico y aseguró que recibió un plantel en buenas condiciones. “Cuando uno tiene este tipo de logro tan importante, lo primero es agradecer y agradecerle al Señor”, comenzó diciendo el entrenador loíno.

“Agradecerle a César Bravo y a su staff, porque la verdad que entregaron un equipo en perfectas condiciones. Nosotros tuvimos que hacer solo un par de ajustes. Ojalá él lo esté disfrutando en este momento como nosotros y no nos olvidamos de él porque fue parte importante de esto”, confesó.

César Bravo había comandado la campaña de Cobreloa hasta la segunda rueda (Photosport).

Sobre la dramática final ante los quillotanos, Salas reconoció que no quería llegar a la definición desde los doce pasos y valoró el nivel del rival. “Yo creo que el primer tiempo nuestro fue muy bueno. Nos deberíamos haber ido quizás con un gol y después acusamos el desgaste de lo que fue el primer tiempo. San Luis fue un rival grandioso, un gran rival a la altura de lo que fue esta final”, comentó.

Finalmente, el entrenador también se refirió al desafío que significó asumir a un equipo que estaba peleando por el campeonato y destacó que la apuesta terminó dando resultados.

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“Nosotros siempre lo hemos dicho, agarrar un equipo que está peleando algo, sobre todo un campeonato tan importante como este, lo importante que era para Cobreloa y agarrar un equipo en las condiciones que lo agarramos nosotros es difícil. Lo aprovechamos y gracias a la mano del señor y todo se dio bien. La verdad que fue una buena elección”, sentenció.

En síntesis

Mario Salas dedicó el título de Primera B con Cobreloa a su antecesor César Bravo .

dedicó el título de con a su antecesor . El cuadro loíno logró el ascenso directo tras vencer por penales a San Luis de Quillota .

. César Bravo había sido despedido durante la segunda rueda del campeonato por sus resultados.