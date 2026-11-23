El héroe en la definición ante San Luis terminó contrato con Cobreloa y su futuro es incierto: "Sólo piensa en descansar junto a su familia", avisan.

Hugo Araya fue uno de los grandes protagonistas del ascenso de Cobreloa a Primera División. El arquero de 25 años se convirtió en héroe en la definición por penales ante San Luis de Quillota, pero su futuro en Calama quedó en suspenso luego de finalizar su vínculo con el club.

El oriundo de San Vicente de Tagua Tagua se vistió de héroe en la tanda disputada en el Estadio Santa Laura, y con nervios de acero, contuvo primero el lanzamiento de Sergio Vergara, quien tenía en sus pies la posibilidad de darle el ascenso a los quillotanos, y luego volvió a lucirse al detener el remate de Nicolás Muñoz, sellando el regreso loíno a la Primera División.

Hugo Araya contuvo dos penales y fue el héroe en el ascenso de Cobreloa (Photosport).

Sin embargo, la celebración también abrió interrogantes sobre su continuidad. El portero, que ha desarrollado toda su carrera profesional en Cobreloa, terminó contrato con la institución naranja y todavía no tiene definido dónde jugará la próxima temporada.

Según informó el sitio Primera B Chile, “Araya terminó contrato con la tienda naranja. El jugador, por ahora, solo piensa en descansar junto a su familia”.

Así, el héroe de la final vive días de incertidumbre respecto a su futuro, mientras Cobreloa comienza a preparar su regreso a Primera División para 2027. La continuidad de una de las figuras de su ascenso todavía está por resolverse.

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En síntesis…