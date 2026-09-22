¡Confirmada! Cobreloa revela la primera formación de Mario Salas: recibe a Coquimbo Unido

El elenco minero ratificó su once inicial para el debut del entrenador de 58 años. Tendrá un complejo partido por Copa Chile.

Cobreloa tiene todo listo y dispuesto para el estreno de Mario Salas como su flamante DT. ¿Contra quién será? Debe medirse ni nada más ni nada menos que contra Coquimbo Unido.

Para este compromiso, válido por los octavos de final de ida de Copa Chile, el entrenador del cuadro naranja lanzó toda la carne a la parrilla en el once inicial: fue confirmado por el propio club a través de redes sociales.

En el arco, Hugo Araya salió de la estelaridad (respecto al último partido) e ingresó Diego Tapia en su reemplazo. La defensa estará compuesta por Joaquín Méndez, Lucas Wastavino, Rodolfo González y Felipe Saavedra.

En el mediocampo, el nuevo estratega de Cobreloa se inclinó por utilizar a tres nombres: Agustín Quezada, Jorge Gatica y Juan Ignacio Duma. La sorpresa estará en el ataque.

¿La razón? Matías Sandoval comandará la ofensiva por el sector izquierdo, mientras que Camilo Orellana será el eje y Yastin Navarro intentará desequilibrar por la banda izquierda.

Cobreloa ratificó el esquema de Mario Salas. (Foto: Cobreloa)

Publicidad

La formación de Cobreloa vs. Coquimbo Unido

El once loíno es con: Diego Tapia; Joaquín Méndez, Lucas Wastavino, Rodolfo González y Felipe Saavedra; Agustín Quezada, Jorge Gatica y Juan Ignacio Duma; Matías Sandoval, Camilo Orellana y Yastin Navaro.

Dicho encuentro entre Cobreloa y Coquimbo Unido, válido por Copa Chile, está fijado para este martes 22 de septiembre. Se jugará desde las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.