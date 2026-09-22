La primera formación de Mario Salas en Cobreloa para su debut ante Coquimbo Unido por Copa Chile

El entrenador de Cobreloa, Mario Salas tiene su primera formación para su debut ante Coquimbo Unido por Copa Chile.

Cobreloa vuelve al ruedo en lo que es la Copa Chile 2026, en el que los ‘Loínos’ saltarán a la cancha y disputarán un duelo trascendental por los octavos de final de ida ante Coquimbo Unido en el Estadio Zorros del Desierto.

Para este compromiso, se vivirá lo que será el debut de Mario Salas como el nuevo DT del conjunto naranja, en donde el ‘Comandante’ tomó el mandato del club tras la salida de César Bravo y tiene como gran misión, el conseguir el anhelado ascenso.

Colocando el foco en lo que será este duelo, el conjunto de la Liga de Ascenso tendrá varias novedades dentro de su formación, en la que no podrá contar con jugadores como David Tapia, Sebastián Zúñiga y Bastián San Juan.

De esta manera, la formación de Cobreloa será con: Diego Tapia en portería; Jorge Gática, Rodolfo González, Lucas Wastavino y Matías Tapia en defensa; Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz y Francisco Matamoros en el mediocampo; Yastin Navarro, Juan Ignacio Duma y Matias Sandoval en ataque.

Cobreloa quiere dar el primer golpe en la serie | Foto: Photosport

El duelo entre Cobreloa y Coquimbo Unido se disputará este martes 22 de septiembre a partir de las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

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