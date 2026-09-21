Mario Salas ya trabaja a toda máquina en Calama. El ‘Comandante’ lleva varios días trabajando con el plantel de Cobreloa tras asumir antes de las Fiestas Patrias y esta semana su ciclo arrancará con dos importantes desafíos.

El estreno del nuevo entrenador naranja será este martes frente a Coquimbo Unido, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile. Para este encuentro, Salas deberá lidiar con varias ausencias, ya que David Tapia está suspendido, mientras que Felipe Fritz, Vicente Conelli, Bastián San Juan, Sebastián Zúñiga y Youssef González se encuentran fuera por lesión.

Pero las complicaciones aumentarán para su segundo desafío. Y que ell sábado 26 de septiembre, Cobreloa recibirá a Santiago Wanderers por la fecha 26 de Primera B, en un duelo que aparece como una verdadera final anticipada en la lucha por el ascenso.

Para ese encuentro, Salas tampoco podrá contar con Rodolfo González y Jorge Paul Gatica, quienes se sumarán a la lista de suspendidos. De esta manera, el técnico que fuese campeón con la UC y Colo Colo, tendrá que buscar alternativas para afrontar sus dos primeros partidos al mando del conjunto loíno.

Las primeras impresiones del Comandante en Cobreloa:

“Es un desafío lindo poder estar en uno de los equipos grandes del país y sobre todo el desafío que tiene Cobreloa en estos momentos, que lógicamente es tratar de subir a Primera División”, señaló Salas al sitio oficial de Cobreloa.

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El técnico también dejó claro que está completamente enfocado en el objetivo del club. “Nos hacemos parte, sobre todo del objetivo, y del desafío de estar en Primera el próximo año”, afirmó.

Tras dirigir sus primeras prácticas en Calama, Salas fue tajante: “Los vimos muy bien, un grupo muy metido en lo que quiere y en el objetivo de poder lograr el ascenso. Me quedo con una sensación súper agradable y es de esperar que sigamos así para poder lograr el objetivo”, cerró el DT.