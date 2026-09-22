¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Cobreloa vs. Coquimbo Unido por Copa Chile

Todo listo para que Cobreloa y Coquimbo Unido se enfrenten por el duelo de la ida octavos de final de la Copa Chile. El conjunto loíno buscará dar el primer golpe como local, mientras que los ‘Piratas’ intentarán sacar un buen resultado pensando en la revancha y en su objetivo de volver a competir internacionalmente en 2027.
Cobreloa llega a esta instancia luego de terminar segundo en el Grupo C, donde sumó ocho puntos y quedó por detrás de Deportes Antofagasta. Para los naranjas, además, el encuentro tendrá un condimento especial, ya que marcará el debut de Mario Salas en la banca calameña.
Mario Salas debuta en la banca de Cobreloa ante Coquimbo Unido (Instagram).
El ‘Comandante’ asumió con el principal objetivo de conseguir el ascenso a Primera División, pero también buscará avanzar en Copa Chile. Al frente tendrá a un Coquimbo Unido que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y que se adjudicó el Grupo A con 12 puntos, superando a Deportes Iquique, Limache y San Marcos de Arica.
Los dirigidos por Hernán Caputto buscarán seguir avanzando en el certamen y pelear por un nuevo título que les permita volver a instalarse en las copas internacionales durante la temporada 2027.
La revancha de la llave está programada para el próximo 7 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
A qué hora juegan Cobreloa vs. Coquimbo Unido
El duelo de ida entre Cobreloa y Coquimbo Unido se juega este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.
Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. Coquimbo Unido
El choque entre loínos y coquimbanos será transmitido en televisión por la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrás verlo a través de HBO Max.
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¡Y se acabó no más!
A pesar el envión anímico en los últimos juegos, la derrota de España fue totalmente superior. Durísima eliminación de Chile de Copa Davis. Será hasta la próxima.
¿Y AHORA?
Barrios mantiene su servicio y Chile vuelve a descontar... ahora la cuenta está 3-5.
¡QUEBRÓ CHILE!
Un Munar muy nervioso y presionado por cerrar la serie no pudo con su servicio y ahora la cuenta es 2-5 en el segundo set. ¡Se enciende el público en el Court Anita Lizana!
¡JUEGO PARA CHILE!
Cuando todo parecía que iba a ser otro 6-0, Tabilo salva el honor con su servicio y ahora la cuenta es 5-1 para España que vendrá a servir por la serie.
¡5-0 España!
Sin palabras.
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¡No quedan palabras!
Ufff qué duro momento para el equipo chileno de Copa Davis que sigue sin encontrar respuestas ante el nivel de la dupla española ¡Vergonzoso desempeño!
¡Imparable España!
Con un juego imbatible en la red, la dupla española confirma el quiebre y se pone 3-0 en el marcador.
¡No hay caso!
Alejandro Tabilo vuelve a perder su servicio y ahora España está 2-0 en el segundo set.
¡Juego para España!
España levanta un 0-30 y se lleva el primer juego. Al menos la dupla Tabilo/Barrios mostró mejor carácter y juego.
¡Comienza el segundo set!
Al servicio Pedro Martínez Portero en el arranque del segundo set ¡Vamos Chile!
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¡Es un papelón!
Durísimo primer set para Chile: ¡rotundo 6-0 para España! Llamativo nivel de Alejandro Tabilo, quien se le vio muy estático desde el fondo de la cancha y en la red.
¡Intratable España!
Munar deja en cero a Chile con su servicio y ahora la cuenta está 5-0 para los hispanos.
¡No hay por dónde!
Los españoles vuelven a quebrar el servicio, y ahora se pone cuesta arriba el set.
¡3-0 para España!
Chile dio pelea y llevó el servicio de Martínez a las ventajas, sin embargo los españoles mantuvieron el el quiebre. Ahora viene Barrios Vera al servicio.
¡Malas noticias!
Alejandro Tabilo pierde su servicio y España quiebra de inmediato en el primer set ¡Muy atento Munar en la red!
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¡Juego para España!
Muy sólido el equipo español en el primero juego y el marcador está 1-0 para los europeos.
¡Arranca el dobles!
Jaume Munar al servicio y comienza el decisivo dobles en el Court Anita Lizana.
Chile gana el sorteo
Chile gana el sorteo, elige recibir y serán los españoles quienes arranquen con el servicio. Ahora comienza la entrada en calor.
¡Equipos a la cancha!
Chilenos y españoles ya están en la pista del Court Anita Lizana ¡En minutos arranca el decisivo dobles!
¿Qué pasa si Chile pierde la serie ante España?
Si Chile no consigue imponerse ante España y cae en la eliminatoria, quedará eliminado de la Copa Davis 2026. En ese escenario, el conjunto nacional deberá volver a disputar los Qualifiers en la próxima edición del certamen y poder tener opciones para ingresar a la fase final de la competencia del 2027.
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¿Qué pasa si Chile le gana la serie a España?
Si Chile consigue tres victorias ante España, clasificará a la Final 8 de la Copa Davis 2026, instancia que reune a los mejores equipos de la competencia en la definición por el título. Dicha fase se disputará en Bolonia, Italia, entre el 24 y el 29 de noviembre y si Chile sale como vencedor de esta serie, tendría su tercera aparición en esta fase final, después de 2023 y 2024.
La palabra de Garín
El Tanque también tuvo duras palabras para explicar su derrota ante Jódar: "Hay días que no sale nada y hay que aceptarlo. Duele mucho, pero hay que aceptarlo la verdad... llevo seis, ocho, nueve meses con problemas, en lo personal ha sido bien difícil este último año".
"Vida o muerte"
Así calificó Alejandro Tabilo el choque de este domingo en el dobles. Tras la dura caída ante Daniel Mérida, el número uno de Chile lanzó: “Esta derrota duele, pero hay que preparar mañana nomás y seguir juntos. Mañana va a ser vida o muerte, así que yo estoy listo para dejarlo todo”.
¡Tabilo no pudo en el primer punto de Copa Davis!
¡Todo listo!
Alejandro Tabilo y Tomás Barrios será la dupla chilena que enfrente a los españoles Jaume Munar y Pedro Martínez Portero en el Court Anita Lizana del Parque Estadio Nacional.
¡Arrancamos la previa del dobles de Copa Davis entre Chile y España!
Muy buenos días amigas y amigos de Bolavip Chile arrancamos la previa del dobles entre Chile y España por la serie de Copa Davis.
Periodista con más de 12 años de trayectoria en medios de comunicación. Inició su camino profesional en Deportes El Mercurio y luego pasó por El Gráfico Chile, Publimetro y Deportes 13, donde se desempeñó como editor digital. Actualmente es redactor en Bolavip Chile, aportando su experiencia en cobertura deportiva y contenidos para plataformas online.