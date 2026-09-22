¿Básico o Premium? La señal de TNT Sports que transmite Cobreloa vs. Coquimbo Unido por Copa Chile

Cobreloa y Coquimbo se enfrentan por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Todo listo para que Cobreloa y Coquimbo Unido se enfrenten por el duelo de la ida octavos de final de la Copa Chile. El conjunto loíno buscará dar el primer golpe como local, mientras que los ‘Piratas’ intentarán sacar un buen resultado pensando en la revancha y en su objetivo de volver a competir internacionalmente en 2027.

Cobreloa llega a esta instancia luego de terminar segundo en el Grupo C, donde sumó ocho puntos y quedó por detrás de Deportes Antofagasta. Para los naranjas, además, el encuentro tendrá un condimento especial, ya que marcará el debut de Mario Salas en la banca calameña.

Mario Salas debuta en la banca de Cobreloa ante Coquimbo Unido (Instagram).

El ‘Comandante’ asumió con el principal objetivo de conseguir el ascenso a Primera División, pero también buscará avanzar en Copa Chile. Al frente tendrá a un Coquimbo Unido que viene de quedar eliminado de la Copa Libertadores y que se adjudicó el Grupo A con 12 puntos, superando a Deportes Iquique, Limache y San Marcos de Arica.

Los dirigidos por Hernán Caputto buscarán seguir avanzando en el certamen y pelear por un nuevo título que les permita volver a instalarse en las copas internacionales durante la temporada 2027.

La revancha de la llave está programada para el próximo 7 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

A qué hora juegan Cobreloa vs. Coquimbo Unido

El duelo de ida entre Cobreloa y Coquimbo Unido se juega este martes 22 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Zorros del Desierto.

Dónde ver EN VIVO Cobreloa vs. Coquimbo Unido

El choque entre loínos y coquimbanos será transmitido en televisión por la señal Premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrás verlo a través de HBO Max.