El 'Comandante' debutará este martes en la banca de Cobreloa ante Coquimbo Unido por la ida de los octavos de final de Copa Chile.

Mario Salas tendrá este martes su esperado estreno en Cobreloa. Los loínos enfrentarán a Coquimbo Unido, por la ida de los octavos de final de la Copa Chile en el Estadio Zorros del Desierto, y para su primer encuentro en la banca naranja, el ‘Comandante’ tomó una tajante decisión.

En la conferencia de prensa previa al choque ante los ‘Piratas’, el entrenador confirmó que alineará con un equipo alternativo y que no necesariamente repetirá nombres respecto al choque del próximo sábado frente a Santiago Wanderers, en lo que será una verdadera final anticipada de la Primera B.

“El objetivo principal de Cobreloa es el campeonato y las seis fechas que quedan, pero la Copa Chile no deja de ser importante. Reafirma la idea de gaanar… frente a Coquimbo vamos a salir a ganar el partido”, comentó de entrada el DT del elenco minero.

Mario Salas debuta este martes en la banca loína (@Cobreloa_SADP).

El técnico también adelantó que el encuentro servirá para darle minutos a futbolistas que han tenido poca participación durante la temporada. “No será necesariamente el mismo equipo que podría jugar el fin de semana. Es una oportunidad para algunos futbolistas que no vienen jugando o que no han sido titulares. No veo ningún problema en poder competir por los objetivos de la Copa Chile y del campeonato, teniendo claro que para nosotros el torneo nacional es lo más importante”, explicó.

A las ausencias por decisión técnica se suman las bajas que presenta el plantel. David Tapia está suspendido, mientras que Felipe Fritz, Vicente Conelli, Bastián San Juan, Sebastián Zúñiga y Youssef González se encuentran fuera por lesión.

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Pese a las dificultades, Salas destacó el compromiso del plantel con el objetivo del ascenso: “El compromiso de los jugadores con el club, con la hinchada y con subir a Primera División va más allá de la persona que tengan al frente. He visto una muy buena actitud y eso me hace pensar que el objetivo que nos hemos propuesto es factible”, cerró.

El posible 11 de Cobreloa

El probable once titular de Cobreloa en el debut de Mario Salas sería con Diego Tapia en portería; Jorge Gática, Rodolfo González, Lucas Wastavino y Matías Tapia en defensa; Lucas Cornejo, Tomás Aránguiz y Francisco Matamoros en el mediocampo; Yastin Navarro, Juan Ignacio Duma y Matias Sandoval en ataque.