La Selección Chilena sufrió, pero logró una notable victoria y está en semifinales del certamen internacional.

La Selección Chilena batalló hasta el cierre y cumplió su misión: conseguir los boletos rumbo a las semifinales de los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional se impuso 3-2 sobre Colombia por la última fecha del grupo A.

Con goles de Joaquín Muñoz (6′ y 22′) en conjunto a Cristian Rocha (75′), el equipo de Sebastián Miranda obtuvo los tres puntos que lo ubican en lo más alto de la clasificatoria.

De esta manera, La Roja avanza a las semifinales con seis unidades en el bolsillo. Aún no tiene rival definido para la ronda de los cuatro mejores del certamen internacional. Se determinará este lunes 21 de septiembre.

Por su parte, Colombia quedó al margen del torneo. El elenco cafetalero acumuló tres puntos en la fase de grupos y no tiene chances de mantenerse vivo en la lucha. El otro clasificado será Perú o Panamá.

La Selección Chilena está en semifinales de los Juegos Odesur 2026. (Imagen: La Roja)

Así está la tabla de posiciones de los Juegos Odesur 2026

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Chile Sub19 3 2 0 1 7 5 2 6 2 Colombia Sub19 3 1 0 2 4 4 0 3 3 Peru Sub19 2 1 0 1 2 2 0 3 4 Panamá Sub19 2 1 0 1 2 4 -2 3