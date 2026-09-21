Chile Sub 20 Femenino vence a Paraguay y va por el oro en los Odesur: ya tiene rival en la gran final

La Selección Chilena Sub 20 Femenina va por el oro tras vencer a Paraguay y ya tiene rival para la final.

La Selección Chilena Sub 20 cerró de forma perfecta su particiapción en la fase grupal dentro de los Juegos Odesur, en donde el equipo de todos venció por 3-2 a Paraguay y se aseguró el primer lugar en la fase de grupos.

Gracias a los goles de Geraldine Mardones, Anaís Álvarez y Vaitiare Pardo, las dirigidas por Luis Mena se quedaron con esta victoria, las que les permite llegar a la gran final para quedarse con la medalla de oro.

Ahora en la final, ‘La Roja’ se enfrentará ante la Selección de Venezuela, con la que batallará para quedarse con esta nueva medalla de oro para Chile dentro de estos Juegos Suramericanos 2026.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante esta competición, en donde la escuadra nacional se impuso por 3-0 ante Venezuela con los goles de Amparo Abarca, Vaitiare Pardo y Catalina Muñoz.

La Roja busca el oro ante Venezuela | Foto: Instagram

La gran final para definir a las ganadoras de la medalla de oro entre Chile y Venezuela se disputará este miércoles 23 de septiembre a partir de las 15:00 horas.