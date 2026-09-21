¡Insólita confusión! La Roja cambia de rival en semifinales de los Juegos Odesur 2026

La organización de la competencia erró al considerar los parámetros establecidos para los desempates en la fase grupal.

La Selección Chilena tuvo un curioso e insólito cambio en los Juegos Odesur 2026. El combinado nacional alcanzó boletos rumbo a las semifinales, pero aún le restaba por conocer a su siguiente rival.

Y ello quedó determinado este lunes 21 de septiembre, pero con un pequeño reparo: la organización del certamen internacional erró al armar los cruces entre los clasificados. ¿Por qué?

No consideró que Perú superó a Chile en el duelo entre ambos por el grupo A, lo que le otorgaba el liderato de la tabla a pesar de tener igualdad de puntaje y menor diferencia de goles (por criterio de enfrentamiento directo).

De este modo, al ubicarse en la cima, La Roja se topaba vs. Argentina en la ronda de los cuatro mejores. Ello fue oficializado en la página web de los Juegos Suramericanos, aunque posteriormente se detectó la falla.

Es por eso que, tras la rectificación pertinente, la Selección Chilena fue desplazada al segundo casillero del grupo A y, por ende, se medirá contra Paraguay en la próxima fase.

La Selección Chilena se medirá vs. Paraguay en semifinales. (Imagen: Juegos Odesur)

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¿Contra quién juega Chile en las semifinales de los Odesur 2026?

El contrincante de La Roja en semifinales de los Juegos Odesur 2026 será Paraguay. Tal llave está pactada para el miércoles 23 de septiembre, desde las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Marcelo Bielsa.

Por su parte, Argentina recibirá a Perú en el mismo día y recinto mencionado, pero a partir de las 10:00 horas de Chile.