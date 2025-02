Mientras el plantel de Cobreloa se enfoca en lo que será el duelo ante Deportes Antofagasta por Copa Chile, una gran problemática azota al cuadro del norte de nuestro país en las últimas horas.

¿Qué pasó ahora? Y es que las porritas del club loíno, la que llevan varios años apoyando a la institución, acusaron a los dirigentes de excluirlas de las actividades de esta temporada.

Esta información fue entregada vía un comunicado por parte del propio grupo de animadoras de los entretiempos en los partidos naranjas.

“Debemos informar que el actual equipo de porristas de Cobreloa 2025 no continuará en sus funciones. Esta decisión responde a que la dirigencia del club ha decidido emprender la búsqueda de un nuevo proyecto para las porristas, lo que nos fue comunicado de manera sorpresiva y sin previo aviso”, afirmaron.

En Cobreloa sacan la voz por el eventual término de las porristas del club

Sin embargo, fue el propio presidente de los Zorros, Harry Robledo, que sacó la voz y salió al paso para explicar la situación que se vive con esta tradición de décadas.

“Se infló demasiado. En algunas oportunidades me llamó la señora Pamela, a la cual no conozco, y después se comunicó conmigo otra dama que tampoco conozco. Yo no conozco a nadie de las porristas en realidad”, partió diciendo el dirigente minero.

“Como es un tema que habíamos hablado en el Directorio, todo lo que tiene que ver con el Femenino tiene que verlo nuestra directora. Nosotros no hemos descartado a nadie para que el entretiempo se haga una actividad”, agregó.

“Nosotros estamos haciendo cambio en todos los aspectos. Se mencionó que tenían 30 años y 30 años que venimos haciendo lo mismo, nosotros queremos hacer algo distinto. Creemos que ese tiempo debemos aprovecharlo de mejor manera, ya que nosotros tenemos que agradecerle a muchas empresas que nos están aportando”, complementó el ingeniero mecánico.

Finalmente, Robledo resaltó que “creo que es exagerado que ellas llevan 30 años como porritas, yo llevo más de 30 años yendo al estadio y no es así”.

¿Cuándo y a qué hora juega Cobreloa vs Deportes Antofagasta por la Copa Chile?

El partido entre Cobreloa y Deportes Antofagasta se disputará este domingo 2 de enero a las 18:00 horas, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.