El campeonato de Primera B concluyó este fin de semana teniendo a Universidad de Concepción como el campeón y el primero en ascender directamente a la serie de honor del fútbol chileno.

La Liguilla será promete mucho y por eso hay mucha incertidumbre porque todo dependerá de la apelación de Santiago Morning ante la sanción de seis puntos que sufrió por la presencia de Esteban Paredes en el banco de suplentes en los partidos ante Magallanes y Cobreloa.

Precisamente es el equipo de Calama el más interesado porque si se confirma la sentencia, será segundo en el campeonato y recién comenzará a competir en la semifinal de la Liguilla de Promoción, en tanto, si le devuelven los puntos al Chago, Cobreloa será tercero y deberá enfrentar a Santiago Wanderers.

El presidente del Zorro, Harry Robledo, conversó con el Portal Naranja y no escondió que prefiere salir tercero que segundo, explicando las razones de su opción.

Harry Robledo prefiere salir tercero en el campeonato de Primera B.

“La verdad de las cosas, si me preguntan a mi, en lo personal, no sé si es bueno segundo o tercero, para mi sería tercero para no perder continuidad“, indicó el mandamás.

Esto quiere decir que Cobreloa quiere jugar la Liguilla de Ascenso de inmediato y enfrentar a Santiago Wanderers.

Cobreloa está ilusionado según su presidente, más aún luego de la importante victoria conseguida este domingo con muchas ausencias.

“Jugaron hartos chicos que no estaban jugando y lo hicieron en el mismo nivel que el plantel titular, recuerden que tenemos tres figuras importantes fuera, Gotti, Heredia y Muga y la diferencia no fue mayormente notoria, tenemos buen plantel y con este plantel vamos a pelear la liguilla y esperamos ganarla, sería un buen premio para este grupo y también para nuestra hinchada”, cerró.

Tabla de Posiciones de la Primera B

# Club J V E D GF GC DG PT
1Universidad de Concepción30174941261555
2Deportes Copiapó301410638201852
3Cobreloa3014884442250
4San Marcos de Arica30146103935448
5Deportes Antofagasta301110943331043
6Deportes Concepción30127114238443
7Rangers de Talca30101373535043
8Santiago Wanderers30101194137441
9San Luis3091293035-539
10Magallanes3098132833-535
11Deportes Recoleta30811112837-935
12Deportes Temuco30712113439-533
13Curicó Unido30710133239-731
14Club Deportes Santa Cruz30710133039-931
15Unión San Felipe3086163038-830
16Santiago Morning30108122736-929