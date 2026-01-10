Cobreloa se está tomando muy en serio la operación retorno para la temporada 2026, en donde quiere ser campeón de la Liga de Ascenso y, de esa manera, poder volver a la división de honor del fútbol chileno el próximo año.

Si bien ha sufrido pérdidas importantes como Aldrix Jara, ha sumado una buena cantidad de jugadores que permite a los hinchas con poder hacer una buena temporada y volver al lugar donde el cuadro nortino nunca debió haber salido.

En los últimos minutos, el equipo naranja le dio la bienvenida a una de los buenos proyectos que tiene el fútbol chileno: “Nuevo refuerzo naranja. El delantero nacional, Vicente Conelli, es nuevo refuerzo de Cobreloa para la temporada 2026”, anunciaron.

Conelli anotándole un gol a Santiago Wanderers con Magallanes. | Foto: Photosport

“Conelli ha sido seleccionado Sub 20, y cuenta con pasos por Unión Española, Magallanes y Huachipato. ¡Mucho éxito y bienvenido al Zorro, Vicente!”, complementaron sobre el jugador formado en las inferiores de Unión Española.

Durante la temporada 2025, Vicente Conelli arrancó defendiendo los colores de Huachipato, pero no tuvo mayor continuidad. Tras eso, saltó a Magallanes donde disputó 11 compromisos y anotó dos goles.

Así las cosas, Cobreloa apuesta también a la juventud para tener una temporada 2026 exitosa donde deberá pelear el ascenso con grandes equipos como Santiago Wanderers, Unión Española y Deportes Iquique, entre otros.

