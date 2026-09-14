Mientras Mario Salas espera para asumir: el millonario monto que debe pagar Cobreloa por César Bravo

Cobreloa vive horas claves para definir a su nuevo entrenador y todo esto tras la decisión de despedir a César Bravo y todo su cuerpo técnico tras lo que fue la igualdad sin goles ante Deportes Antofagasta.

Desde el conjunto ‘Loíno’ ya se han movido rápidamente para lograr conseguir a su nuevo entrenador, en la que tienen todo acordado de palabra con Mario Salas para que sea el estratega de Cobreloa a partir de esta recta final de temporada.

Si bien el trato de palabra entre Cobreloa y el ‘Comandante’ está acordado, hay una importante traba que ha impedido la presentación de Mario Salas como nuevo DT del conjunto naranja.

¿La razón? en Cobreloa aún no logran finiquitar la salida de César Bravo y todo su cuerpo técnico, lo que imposibilita de que Mario Salas pueda comenzar a ejercer sus trabajos como nuevo DT de los ‘Loínos’, lo que ha generado un malestar en el entrenador.

Salas espera en Cobreloa | Foto: Photosport

El millonario monto que Cobreloa le debe pagar a Bravo

En las últimas horas, el periodista Pedro Marín dio a conocer una importante información en su cuenta de ‘X’, en la que indicó el monto que Cobreloa deberá desembolsar por el finiquito de César Bravo, el que alcanzaría la cifra de los 50 millones de pesos.

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El comunicador señaló que durante esta jornada esperan poner punto final en Cobreloa a este tema, en la que pagarán este monto a César Bravo para romper sus lazos con el club y luego de esto, poder oficializar a Mario Salas como su nuevo DT.

Mientras esto ocurre, desde el conjunto ‘Loíno’ ya volvieron a los entrenamientos pensando en lo que es la recta final de la Liga de Ascenso y la Copa Chile, al mando de los técnicos de las divisiones menores del club.

Se espera que las próximas horas puedan ser importantes en el mundo de Cobreloa, en donde pondrán punto final al proceso de César Bravo y preparan el buzo para que Mario Salas sea su nuevo DT.

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