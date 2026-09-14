El periodista Manuel de Tezanos está maravillado con el rendimiento de este jugador en la U. de Chile.

Universidad de Chile logró un tremendo triunfo dentro de la Liga de Primera, en el que los ‘Azules’ viajaron a la cuarta región para vencer a Deportes La Serena por 3-0 gracias a los goles de Agustín Arce, Fabián Hormazábal e Igor Lichnovsky.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Balong’ para analizar lo que fue el rendimiento del equipo de Fernando Gago, en la que llenó de elogios a Agustín Arce.

“Está bien Arce, a mí me encanta Arce, me parece que es un jugador de otra velocidad”, comenzó señalando de Tezanos.

En esa misma línea de los elogios, el comunicador también destacó lo que fue el trabajo de Nicolás Fernández y Tobías Reinhart, en la que por este último indicó que la dirigencia azul tuvo un gran acierto con su fichaje en este mercado.

De Tezanos destacó a Arce | Foto: Photosport

“Me gustó el partido de Nicolás Fernández. que tuvo un par de cruces muy buenos. Reinhart es un acierto, que buen fichaje, pareciera que lleva mucho tiempo en la U”, declaró.

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Finalizando, de Tezanos hizo hincapié en la gran importancia de esta goleada en favor de la Universidad de Chile, ya que la diferencia de gol podría ser crucial en su definición con la Universidad Católica por el Chile 2.

“Para la U es importante la diferencia de gol, porque ahora solo tiene un gol de diferencia solo con la Católica y eso puede ser determinante en la lucha por el Chile 2”, cerró.