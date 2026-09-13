Vuelco total en Calama: Mario Salas frena su llegada a Cobreloa por esta insólita razón

Un problema administrativo con el cuerpo técnico de César Bravo, impidió y generó la molestia del 'Comandante' que tenía todo listo para firmar en Cobreloa.

Mario Salas frenó su llegada a Calama para asumir como nuevo entrenador de Cobreloa tras la salida de César Bravo. El arribo del “Comandante” parecía encaminarse durante las últimas horas, pero una situación administrativa pendiente en el conjunto naranja terminó postergando su incorporación y generando la molestia en el DT.

El problema radica en que la dirigencia loína todavía no ha finiquitado al cuerpo técnico de César Bravo, despedido el pasado viernes luego del empate 0-0 ante Deportes Antofagasta en el clásico regional. Mientras no se concrete el término contractual y se entreguen los documentos correspondientes, Salas habría decidido esperar antes de asumir oficialmente el cargo.

La información fue entregada por el periodista Pedro Marín, quien detalló la situación a través de sus redes sociales. “Mario Salas posterga su arribo a Cobreloa hasta que el anterior cuerpo técnico sea finiquitado con los documentos respectivos”, señaló.

De esta manera, el “Comandante” no estará a cargo del entrenamiento de este lunes, pese a que su llegada al conjunto naranja estaba prácticamente sellada. Según el reportero calameño, la práctica será dirigida por entrenadores de las series inferiores de Cobreloa, mientras la dirigencia busca solucionar el conflicto pendiente.

El arribo del “Comandante” supondrá un desafío inmediato: la llave de Copa Chile ante Coquimbo Unido y, posteriormente, la “final anticipada” del ascenso ante Santiago Wanderers programada para el próximo 26 de septiembre. Todo se definirá en las próximas horas.

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