Presidente de Cobreloa confirma a Mario Salas y revela por qué despidieron a César Bravo: “Era el…”

El presidente de Cobreloa se refirió a la llegada del Comandante a Calama y explicó los motivos de la salida de César Bravo.

Cobreloa ya tiene nuevo entrenador. El presidente del conjunto naranja, Harry Robledo, confirmó en las últimas horas la contratación de Mario Salas, quien llegará este martes a Calama para hacerse cargo del equipo y afrontar la recta final de la Primera B.

El timonel loíno explicó que el objetivo con la llegada del ‘Comandante’ es claro: pelear por el ascenso a Primera División. “Nosotros vamos por el objetivo mayor, que es ascender y ser campeón”, señaló Robledo en declaraciones que recogió el medio “En La Línea”.

Asímismo, el dirigente confirmó la elección del ‘Comandante’ para tomar el mando del elenco minero en esta decisiva etapa del ascenso. “Fue el hombre que se eligió para que en estos 50 días de trabajo que nos quedan, conforme van avanzando las fechas y lo que viene en Copa Chile, también se va a trabajar pensando en el objetivo principal que es Wanderers el día 26”, sostuvo.

Cobreloa marcha en la segunda posición de la Primera B con 42 puntos (Photosport).

El motivo del despido de César Bravo

Robledo también explicó las razones que llevaron al directorio a poner fin al ciclo de César Bravo, quien dejó el cargo tras el empate sin goles ante Deportes Antofagasta. El presidente aseguró que la determinación respondió a una evaluación deportiva y a la necesidad de reaccionar en la recta final.

“Esto es una evaluación en conjunto. Obviamente que los resultados deportivos tienden a inclinar la balanza. Fuimos en la segunda rueda de más a menos y bueno, el directorio determinó ante esa evaluación, técnica-deportiva, que era el momento, por el tiempo que tenemos, de hacer un cambio”, explicó.

Publicidad

Así, Mario Salas asumirá este martes en Calama con dos grandes objetivos en el corto plazo: la llave de octavos de final de Copa Chile frente a Coquimbo Unido, y la “final anticipada” de la Primera B ante Santiago Wanderers, programada para el próximo 26 de septiembre, en el estadio Zorros del Desierto.

Tabla de posiciones de Primera B