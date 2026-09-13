Los hinchas de Colo Colo explotaron tras la jugada que significó la apertura de la cuenta para Deportes Concepción.

Un amargo primer tiempo tuvo Colo Colo en el Estadio Monumental ante Deportes Concepción. El Cacique se fue al descanso en desventaja por 1-0 frente al elenco lila en unos primeros 45 minutos donde los albos mostraron licencias defensivas y escasez de peligro en ofensiva.

El León de Collao se puso en ventaja a los 12 minutos tras anotación de Norman Rodríguez quien ganó de cabeza en el área en un lanzamiento de esquina. En la jugada, Vozinha quedó en el centro de las críticas por parte de los hinchas albos.

Vozinha el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo en Macul (Photosport).

El arquero caboverdiano protagonizó una débil salida en el área chica, situación que fue aprovechada por el defensa del ‘Conce’ para conectar el balón y abrir la cuenta. La acción generó inmediatas reacciones entre la fanaticada alba, que lanzó duros dardos contra el africano.

“El área chica es del arquero”, “Ni un brillo el mundialista”, “se tiró un piquero”, “es horrible”, “es muy malo” y “no está al nivel”, fueron algunas de las críticas que recibió el experimentado portero en redes sociales durante el primer tiempo.

De todas formas, Vozinha también tuvo una intervención para los aplausos en Macul: el nominado al Balón de Oro se lució en un mano a mano evitando el gol de Ethan Espinoza tras un rápido contragolpe.

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El caboverdiano hace su debut en el Estadio Monumental y debió asumir la titularidad del arco de Colo Colo debido a la lesión en el codo derecho de Gabriel Maureira.

Las críticas a Vozinha tras el gol que sufrió Colo Colo

Es muy malo Vozinha — Ion Vasquez (@JoniVas72855192) September 13, 2026

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Estos weones quieren perder el torneo que no salen a ganar

Perdón per vozinha no está a nivel #VamosColoColo — nicolas andoni (@alonso_ando) September 13, 2026

El área chica es del arquero.

Mal Vozinha y cae CC ante el Conce por 0-1 — Rodrigo Duque Oyarce (@rduqueoyarce) September 13, 2026

Cuanta razón tenía el gran Claudio Bravo al decir que Vozinha es un arquero limitado. Y pensar que hubo gente que se enojó por eso, por decir la verdad 🙄 — Mariogool (@mariomunoz1990) September 13, 2026

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Los más malos wiemberg como siempre y marketing vozinha#VamosColoColo — pedro villalobos (@pedroalbo31) September 13, 2026

Horrible salida de Vozinha(otra vez), pero creo que no tiene responsabilidad en el gol — Eduardo Galvez ⚽ (@eddie_galvez) September 13, 2026

Marketing vozinha salió a atajar hacia adelante con los ojos cerrados que buen portero que va en portero jajaja#VamosColoColo — pedro villalobos (@pedroalbo31) September 13, 2026

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Naaa esa pelota era de Vozinha. Salga a matar a todo el mundo y no salte pa abajo — Nacho (@nachomartin) September 13, 2026

Vozinha tirándose un piquero en el gol 😡…0 técnica#VamosColoColo — arturo g. zavala (@arturo_arturogz) September 13, 2026

Buen Piquero de Vozinha 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️ — Jose Pepe Ovalle (@ppovalle) September 13, 2026

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vozinha es MUY malo wn pongan el frame del gol tirandose un piquero — Traketero 🐙 (@traketero7) September 13, 2026

El tanax ortiz va a mandar a desaparecer a vozinha después del partido #matchdaydomingo — andres (@aaaandres20) September 13, 2026