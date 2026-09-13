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Colo Colo

El jugador más criticado de Colo Colo tras el primer tiempo ante D. Concepción: “Es muy malo”

Los hinchas de Colo Colo explotaron tras la jugada que significó la apertura de la cuenta para Deportes Concepción.

¡Vozinha en el ojo de la crítica!
© Photosport¡Vozinha en el ojo de la crítica!

Un amargo primer tiempo tuvo Colo Colo en el Estadio Monumental ante Deportes Concepción. El Cacique se fue al descanso en desventaja por 1-0 frente al elenco lila en unos primeros 45 minutos donde los albos mostraron licencias defensivas y escasez de peligro en ofensiva.

El León de Collao se puso en ventaja a los 12 minutos tras anotación de Norman Rodríguez quien ganó de cabeza en el área en un lanzamiento de esquina. En la jugada, Vozinha quedó en el centro de las críticas por parte de los hinchas albos.

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Vozinha el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo en Macul (Photosport).

Vozinha el más criticado en Colo Colo tras el primer tiempo en Macul (Photosport).

El arquero caboverdiano protagonizó una débil salida en el área chica, situación que fue aprovechada por el defensa del ‘Conce’ para conectar el balón y abrir la cuenta. La acción generó inmediatas reacciones entre la fanaticada alba, que lanzó duros dardos contra el africano.

“El área chica es del arquero”, “Ni un brillo el mundialista”, “se tiró un piquero”, “es horrible”, “es muy malo” y “no está al nivel”, fueron algunas de las críticas que recibió el experimentado portero en redes sociales durante el primer tiempo.

De todas formas, Vozinha también tuvo una intervención para los aplausos en Macul: el nominado al Balón de Oro se lució en un mano a mano evitando el gol de Ethan Espinoza tras un rápido contragolpe.

El caboverdiano hace su debut en el Estadio Monumental y debió asumir la titularidad del arco de Colo Colo debido a la lesión en el codo derecho de Gabriel Maureira.

Las críticas a Vozinha tras el gol que sufrió Colo Colo

Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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