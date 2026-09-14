Mario Salas remece la Primera B al fichar a este ayudante técnico para Cobreloa

Mario Salas fichó como ayudante técnico un experimentado entrenador que estuvo a punto de lograr el ascenso a Primera División.

Mario Salas ya comienza a delinear su proyecto en Cobreloa. Mientras espera concretar la firma de su contrato con los naranjas, el “Comandante” sorprendió al sumar a un nuevo integrante a su cuerpo técnico. Tras no poder asumir durante el fin de semana debido a que la dirigencia loína todavía no finiquitaba al staff de César Bravo, el entrenador de 58 años definió parte de su equipo de trabajo.

Según dio a conocer el sitio Primera B Chile, Salas llegará acompañado a Calama por Patricio Lira, un técnico con amplio conocimiento de la categoría y que ya tuvo experiencias al mando de Fernández Vial y Deportes Temuco.

Precisamente con el “Pije”, Lira estuvo muy cerca de conseguir el ascenso en 2019. El conjunto de la Araucanía llegó hasta la definición de la liguilla, donde enfrentó a Deportes La Serena en el Estadio Nacional en 2020 y terminó cayendo en una dramática definición por penales. En 2021 también llevó a los sureños a la liguilla donde fueron derrotados por Deportes Copiapó.

Ahora, Lira tendrá un nuevo desafío en la Primera B y buscará aportar su experiencia en la categoría al proyecto encabezado por Salas. El objetivo en el Loa es uno solo: conseguir como sea el regreso de Cobreloa a la máxima categoría del fútbol chileno.

Patricio Lira acompañará a Mario Salas en la banca de Cobreloa (Photosport).

¿Cuándo llegará Mario Salas a Cobreloa?

Mario Salas llegará este martes a Calama para asumir oficialmente sus funciones como entrenador de los loínos, donde además estará acompañado por el preparador de arqueros, Javier Rodríguez y por el preparador físico, Marcelo Rosenblut.

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El primer desafío del ‘Comandante’ será la llave de octavos de final de Copa Chile ante Coquimbo Unido, mientras que posteriormente tendrá una verdadera final anticipada frente a Santiago Wanderers, el próximo 26 de septiembre por la Primera B.