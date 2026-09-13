Universidad de Chile golea a La Serena y mete presión por el Chile 2: Así quedó la tabla de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de posiciones del fútbol chileno tras el Deportes La Serena vs Universidad de Chile.

Deportes La Serena y Universidad de Chile disputaban hoy un importante encuentro dentro de la Liga de Primera, en la que ambos equipos buscaban sumar los tres puntos para su lucha a un cupo a competencias internacionales.

Tras lo que fue un apretado duelo, la Universidad de Chile consiguió quedarse con tres puntos cruciales al vencer por 3-0 a Deportes La Serena con los goles de Agustín Arce, Fabián Hormazábal e Igor Lichonvsky.

Con este resultado, los ‘Azules’ siguen firme en la lucha por el Chile 2, en la que se ubica en el tercer lugar con 42 unidades, mientras que los ‘Papayeros’ bajaron a la novena posición con 30 puntos.

Para lo que será la próxima fecha, Deportes La Serena viajará a la quinta región para enfrentarse a Everton de Viña del Mar, mientras que la Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Ñublense de Chillán.

La U venció a La Serena | Foto: Photosport

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga de Primera

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Colo Colo 53 22 47:21 +26 17 2 3 E V V E V 2 U. Católica 42 23 50:33 +17 13 3 7 V V V V D 3 U. de Chile 42 23 35:19 +16 12 6 5 V V D D V 4 Everton 36 23 37:25 +12 10 6 7 V D V V E 5 Palestino 36 23 36:33 +3 11 3 9 D V D V V 6 Limache 33 22 43:34 +9 10 3 9 V V D V D 7 Ñublense 32 23 28:31 -3 8 8 7 D D D D V 8 Dep. Concepción 30 22 24:25 -1 9 3 10 D V E V V 9 La Serena 30 23 34:38 -4 7 9 7 D V V E V 10 Coquimbo 29 22 31:31 0 8 5 9 D D V D E 11 O’Higgins 27 22 28:35 -7 8 3 11 V D D E D 12 Audax Italiano 25 22 25:31 -6 6 7 9 V D E E E 13 Huachipato 25 21 29:39 -10 7 4 10 E D D D D 14 Cobresal 24 23 34:44 -10 7 3 13 V D V E D 15 U. de Concepción 22 22 17:37 -20 6 4 12 D D V D D 16 U. La Calera 14 22 18:40 -22 3 5 14 D D E D D