En la Universidad Católica actualizan la situación de Fernando Zampedri tras su golpe: “El panorama es…”

En la Universidad Católica sigue la alegría dentro de la Liga de Primera y todo esto tras un nuevo triunfo que consiguió en el torneo tras vencer como visitante por 3-2 a Palestino.

Este resultado sin duda que es más que valioso para los dirigidos por Daniel Garnero, quienes se mantienen firme en lo que es su lucha por el Chile 2, el que pelean palmo a palmo con la Universidad de Chile.

Pero lamentablemente para los ‘Cruzados’, no todo terminó siendo felicidad y la cuota de preocupación la puso su goleador y capitán, Fernando Zampedri, quien encendió las alarmas tras una fuerte infracción que recibió durante el partido.

El ‘Toro’ tuvo que salir de la cancha en camilla y se vio con muchas muestras de dolor tras finalizar el duelo, situación que preocupó a toda la Universidad Católica ante una posible lesión.

En la UC actualizan la situación de Zampedri

Después de finalizar el partido, el defensor argentino Agustín García Basso conversó con la prensa en zona mixta y fue consultado sobre la situación de Fernando Zampedri, en la que puso paños fríos a su golpe y espera de que este golpe, no sea de mayor cuidado.

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“A Fer (Zampedri) lo vi bien. Obviamente está adolorido, estaba con hielo, pero se hará estudios. El panorama es de un poco más de tranquilidad. Ojalá que no sea nada y quede solo en el golpe”, indicó.

Ahora, en la Universidad Católica se mantendrán muy expectantes a lo que serán los estudios sobre la situación de Fernando Zampedri, en la que esperan por alentadoras noticias, pensando en lo que será una decisiva recta final de temporada.