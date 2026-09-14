El mediocampista del Flamengo habría tomado una tajante decisión respecto a su futuro en la Selección Chilena.

Erick Pulgar es nuevamente la gran ausencia de la nómina de la Selección Chilena para los amistosos en Norteamérica. El mediocampista atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Flamengo, donde se transformó en una de las principales figuras del ‘Mengao’, sin embargo su ausencia en La Roja no responde a una decisión técnica.

Según dio a conocer La Tercera, el propio DT Nicolás Córdova viajó hasta Río de Janeiro en agosto junto al gerente de selecciones, Felipe Correa, para conversar con el volante y explicarle la importancia que tendría en el proyecto de la Selección Chilena rumbo al Mundial de 2030. Sin embargo, la respuesta de Pulgar habría sido fulminante.

Erick Pulgar se habría cansado de las críticas de la prensa y los hinchas (Photosport).

“No le interesa. No quiere jugar más por la Roja”, afirmaron desde Quilín, según información del citado medio. La negativa del futbolista estaría relacionada con el constante cuestionamiento que, a su juicio, recibe por parte de los hinchas y la prensa chilena.

Así, su situación con la Selección Chilena se contradice tremendamente con su presente en el ‘Fla’. El antofagastino se consolidó como un mediocampista titular e indiscutido, y ya suma diez títulos con el elenco carioca, entre ellos dos Copa Libertadores. Además, recientemente extendió su contrato hasta 2029 y elevó su salario a 3,6 millones de dólares anuales, convirtiéndose en el chileno mejor pagado del mundo.

El mediocampista no viste la camiseta de la Selección desde octubre de 2024. Desde entonces, ha recibido nuevos llamados para defender a La Roja, pero decidió rechazarlos, cerrando por ahora la puerta a un regreso al ‘Equipo de Todos’.