Magallanes vence a Puerto Montt y le mete presión a los punteros: ¡así queda la tabla de Primera B!

La 'Academia' se impuso 2-0 como local ante Deportes Puerto Montt y con 40 puntos trepó hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Magallanes volvió a hacerse fuerte en casa y en el arranque de la Fecha 26 de Primera B, derrotó 2-0 a Deportes Puerto Montt. En el Estadio Municipal de San Bernardo, la ‘Academia’ logró tres puntos de oro que le permiten acercarse y meterle presión a Cobreloa y Santiago Wanderers en la parte alta de la tabla.

El elenco dirigido por Miguel Ponce abrió la cuenta a los 45′ tras un impecable cabezazo de Milton Alegre, que aprovechó un centro preciso de Hans Salinas para poner el 1-0 e irse al descanso.

En el segundo tiempo, cuando el reloj ya se acercaba al final, un gran contragolpe liderado por Cristóbal Jorquera terminó en los pies de Vicente Cabezas quien con un gran ‘globito’ puso el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Magallanes llegó a los 40 puntos y trepó hasta el tercer lugar, quedando a dos unidades de Cobreloa y a cuatro de Santiago Wanderers. Por su parte, el conjunto salmonero sumó su cuarta derrota en cinco partidos y se estancó en el 9° puesto con 34 puntos.

En la próxima jornada, Magallanes visitará a Deportes Recoleta mientras que Puerto Montt recibirá en el Estadio Chinquihue a San Luis de Quillota.

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Tabla de posiciones de Primera B