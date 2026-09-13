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Liga de Ascenso

Magallanes vence a Puerto Montt y le mete presión a los punteros: ¡así queda la tabla de Primera B!

La 'Academia' se impuso 2-0 como local ante Deportes Puerto Montt y con 40 puntos trepó hasta el tercer lugar de la tabla de posiciones.

¡Festeja Magallanes en Primera B!
© Instagram¡Festeja Magallanes en Primera B!

Magallanes volvió a hacerse fuerte en casa y en el arranque de la Fecha 26 de Primera B, derrotó 2-0 a Deportes Puerto Montt. En el Estadio Municipal de San Bernardo, la ‘Academia’ logró tres puntos de oro que le permiten acercarse y meterle presión a Cobreloa y Santiago Wanderers en la parte alta de la tabla.

El elenco dirigido por Miguel Ponce abrió la cuenta a los 45′ tras un impecable cabezazo de Milton Alegre, que aprovechó un centro preciso de Hans Salinas para poner el 1-0 e irse al descanso.

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En el segundo tiempo, cuando el reloj ya se acercaba al final, un gran contragolpe liderado por Cristóbal Jorquera terminó en los pies de Vicente Cabezas quien con un gran ‘globito’ puso el 2-0 definitivo.

Con este resultado, Magallanes llegó a los 40 puntos y trepó hasta el tercer lugar, quedando a dos unidades de Cobreloa y a cuatro de Santiago Wanderers. Por su parte, el conjunto salmonero sumó su cuarta derrota en cinco partidos y se estancó en el 9° puesto con 34 puntos.

En la próxima jornada, Magallanes visitará a Deportes Recoleta mientras que Puerto Montt recibirá en el Estadio Chinquihue a San Luis de Quillota.

Tabla de posiciones de Primera B

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Santiago Wanderers24128440251544
2Cobreloa24119442271542
3Magallanes2511774138340
4Antofagasta24108641241738
5San Luis2310853628838
6Recoleta2410773633337
7U. Española2410593131035
8San Marcos2581072823534
9Puerto Montt25104112631-534
10Temuco248793934531
11Copiapó248793338-531
12Iquique2451093129225
13Curicó Unido2561092235-1325
14Unión San Felipe2357111537-2222
15Santa Cruz2449112638-1221
16Rangers2446142238-1618
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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