Colo Colo cosechó su segundo empate consecutivo y ahora mira con menos distancias a la UC y la U en la tabla de posiciones.

Colo Colo firmó un amargo empate como local en el estadio Monumental ante Deportes Concepción por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Una mala salida de Vozinha y un autogol infantil de los lilas, sentenciaron un 1-1 en el marcador que le significa a los albos mirar con menos distancias a la U y la UC en la tabla de posiciones.

El León de Collao silenció el reducto de Macul a los 12’ tras un soberbio cabezazo de Norman Rodríguez quien le anticipó la marca a Jeyson Rojas para marcar la apertura de la cuenta tras una débil salida de Vozinha.

Los albos lograron el empate bien entrado el segundo tiempo. La falta de conexión en ataque y la falta de finiquito en los metros finales le impidieron a los dirigidos por Fernando Ortiz romper el cerco defensivo de los penquistas.

Así, la igualdad llegó a los 77’ tras una desinteligencia defensiva donde Fernando Martínez intentó anticipar un balón ante la salida del portero Nicolás Araya y terminó ingresando el balón en propia puerta.

Vozinha tuvo una mala salida en el 1-0 de Concepción (Photosport).

Las universidades recortan distancia

Con esta igualdad Colo Colo llegó a los 53 puntos, pero recortó la distancia con Universidad Católica y Universidad de Chile en la parte alta, quienes ahora miran a los albos 12 unidades cuando restan siete fechas para el desenlace del campeonato.

Publicidad

Por la Liga de Primera, el Cacique volverá a la acción el próximo domingo 11 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Antes, por Copa Chile, los albos enfrentarán la llave de octavos de final frente a Audax Italiano.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Colo-Colo 23 17 3 3 48 22 26 54 2 U. Católica 23 13 3 7 50 33 17 42 3 U. de Chile 23 12 6 5 35 19 16 42 4 Everton 23 10 6 7 37 25 12 36 5 Palestino 23 11 3 9 36 33 3 36 6 Deportes Limache 22 10 3 9 43 34 9 33 7 Ñublense 23 8 8 7 28 31 -3 32 8 Concepción 23 9 4 10 25 26 -1 31 9 La Serena 23 7 9 7 34 38 -4 30 10 Coquimbo Unido 22 8 5 9 31 31 0 29 11 O’Higgins 22 8 3 11 28 35 -7 27 12 Audax Italiano 22 6 7 9 25 31 -6 25 13 Huachipato 21 7 4 10 29 39 -10 25 14 Cobresal 23 7 3 13 34 44 -10 24 15 Univ. Concepción 22 6 4 12 17 37 -20 22 16 U. La Calera 22 3 5 14 18 40 -22 14