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Liga de Primera

Colo Colo vuelve a tropezar y firma amargo empate ante D. Concepción: ¡así queda la tabla!

Colo Colo cosechó su segundo empate consecutivo y ahora mira con menos distancias a la UC y la U en la tabla de posiciones.

¡Colo Colo sumó su segundo empate consecutivo!
© Photosport¡Colo Colo sumó su segundo empate consecutivo!

Colo Colo firmó un amargo empate como local en el estadio Monumental ante Deportes Concepción por la Fecha 23 de la Liga de Primera. Una mala salida de Vozinha y un autogol infantil de los lilas, sentenciaron un 1-1 en el marcador que le significa a los albos mirar con menos distancias a la U y la UC en la tabla de posiciones.

El León de Collao silenció el reducto de Macul a los 12’ tras un soberbio cabezazo de Norman Rodríguez quien le anticipó la marca a Jeyson Rojas para marcar la apertura de la cuenta tras una débil salida de Vozinha.

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Los albos lograron el empate bien entrado el segundo tiempo. La falta de conexión en ataque y la falta de finiquito en los metros finales le impidieron a los dirigidos por Fernando Ortiz romper el cerco defensivo de los penquistas.

Así, la igualdad llegó a los 77’ tras una desinteligencia defensiva donde Fernando Martínez intentó anticipar un balón ante la salida del portero Nicolás Araya y terminó ingresando el balón en propia puerta.

Vozinha tuvo una mala salida en el 1-0 de Concepción (Photosport).

Vozinha tuvo una mala salida en el 1-0 de Concepción (Photosport).

Las universidades recortan distancia

Con esta igualdad Colo Colo llegó a los 53 puntos, pero recortó la distancia con Universidad Católica y Universidad de Chile en la parte alta, quienes ahora miran a los albos 12 unidades cuando restan siete fechas para el desenlace del campeonato.

Por la Liga de Primera, el Cacique volverá a la acción el próximo domingo 11 de octubre cuando visite a Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Antes, por Copa Chile, los albos enfrentarán la llave de octavos de final frente a Audax Italiano.

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Tabla de posiciones de la Liga de Primera

Pos.ClubPJGEPGFGCDGPts
1Colo-Colo23173348222654
2U. Católica23133750331742
3U. de Chile23126535191642
4Everton23106737251236
5Palestino2311393633336
6Deportes Limache2210394334933
7Ñublense238872831-332
8Concepción2394102526-131
9La Serena237973438-430
10Coquimbo Unido228593131029
11O’Higgins2283112835-727
12Audax Italiano226792531-625
13Huachipato2174102939-1025
14Cobresal2373133444-1024
15Univ. Concepción2264121737-2022
16U. La Calera2235141840-2214
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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