El conjunto loíno oficializó la llegada del Comandante para lo que resta de temporada en Primera B, donde el objetivo es uno solo: ascender a Primera.

Cobreloa ya tiene nuevo entrenador. El conjunto Naranja oficializó este martes la llegada de Mario Salas a la banca loína, tras la polémica salida de César Bravo, en medio de la pelea por el ascenso en la Primera B.

A través de sus redes sociales, el elenco minero confirmó al ‘Comandante’ con un mensaje que puso fin a la espera en Calama: “¡Ya es oficial! Anunciamos que Mario Salas es el nuevo director técnico de Cobreloa!”.

El Comandante es el nuevo entrenador de Cobreloa en la Primera B (Photosport).

El estratega asumirá el desafío en la recta final de la temporada, con el objetivo de mantener a los naranjas en la lucha por el título de la Primera B y conseguir el anhelado regreso a la máxima categoría.

Salas no llegará solo a Calama, ya que Cobreloa también confirmó a los integrantes de su nuevo cuerpo técnico. Patricio Lira será su ayudante técnico, mientras que Marcelo Rosemblat asumirá como preparador físico y Javier Rodríguez estará a cargo de los arqueros.

“¡Mucho Éxito Comandante!”, cerró el club en su publicación, dando la bienvenida oficial al entrenador, quien tendrá como uno de sus grandes desafíos la llave de octavos de final de Copa Chile ante Coquimbo Unido y la “final anticipada” del ascenso contra Santiago Wanderers del próximo 26 de septiembre.

Publicidad