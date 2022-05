Colo Colo lamentablemente disputará este crucial partido con Fortaleza en la Copa Libertadores a puertas cerradas. El mal comportamiento de sus hinchas fue castigado por la Conmebol, quienes tomaron esta drástica determinación que conlleva a no tener la presencia de público en un partido donde se busca la clasificación a octavos de final.

Producto de esta misma situación es que el dirigente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, conversó con el programa Pelota Parada en donde expresó su malestar con el comportamiento de los fanáticos y que quiere mano dura contra quienes resulten responsables de actos ajenos a lo futbolístico.

“Hay que echarlo de los estadios (hinchas con mal comportamiento), no dejarlos entrar más porque por un grupo menos, no sé cuántos serán, veinte, treinta, no creo que sean más, empañar toda una fiesta, todo un apoyo creo que es injusto”.

Además, agregó que “Hay que tomar medidas seberas, seguir un poco el ejemplo de Inglaterra que son muy duros ellos con este tema, tuvieron problemas con los Hooligans hace muchos años atrás y tomaron medidas muy seberas y que hoy en día vemos como se desarrollan esos partidos”.

Aníbal Mosa quiere mano dura con hinchas que tengan mal comportamiento. (Foto: Agencia Uno)

En esta misma línea contempló que “Hay que ser muy duros, muy drásticos y personas que cometan este tipo de pechorías, no sé cómo llamarlo porque son vandalismo, son cuestiones que en vez de ayudar lo único que hacen es ensuciar el panorama y distraer al equipo”.

Respecto al partido de este miércoles, el expresidente de la concesionaria agregó que “Hay que dejar caer penas grandes para que la gente no cometa este tipo de tonterías porque nosotros deberíamos estar jugando con 40 mil personas hoy día y vamos a estar jugando con cero personas entonces es muy complicado”.

Fue aquí mismo donde contextualizó señalando que “Este grupo (hinchas) hay que aislarlo, estos no son los hinchas, son delincuentes sencillamente y la mayoría de los colocolinos queremos ir en paz al estadio y apoyar al equipo”.

No fue todo, producto de que también hizo un llamado al presidente de la ANFP a tomar en consideración estos asuntos. “Yo sería lo más drástico posible, creo que sería bueno, yo conversé con el señor Milad en donde sería bueno tener una mesa de trabajo donde estén los equipos de fútbol, donde esté la ANFP, donde esté el Estadio Seguro, donde esté el gobierno de la delegada presidencial y buscar una solución porque si no le ponemos un corte se va a seguir repitiendo”.

“Los equipos que en el caso de Colo Colo es el que más hinchas tiene y el que más tiene apoyo en el estadio somos los peores y los más perjudicados. Esto no lo va a solucionar el club por sí solo porque no tiene la capacidad, creo que deben intervenir el estado a través de la delegada presidencial, Estadio Seguro, ANFP, la Fiscalía, Carabineros, para tratar de que esto no ocurra más y terminar de una vez con esto, sino vamos a ser prisioneros de un grupo de personas que no nos va a dejar entrar el estadio y vamos a tener que jugar con estadios vacíos. Lo encuentro el colmo”, finalizó al respecto.