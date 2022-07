Brayan Cortés preocupado pese al triunfo de Colo Colo: “Se disfrutan estos partidos, pero no nos gusta ganar así”

Colo Colo suma tres puntos importantes para tomar distancia en lo más alto del Campeonato Nacional. Los comandados por Gustavo Quinteros se impusieron por dos a uno al Audax Italiano con anotaciones de Juan Martín Lucero y Gabriel Costa, mientras que el descuento itálico fue mediante Michael Fuentes.

Uno de los que habló en el triunfo colocolino fue Brayan Cortés quien disfruta de este triunfo como visitante, pese a que sufrieron más de la cuenta y que por la cual mandó una fuerte autocrítica en el rendimiento del equipo.

“Se disfrutan estos partidos, pero obviamente que no nos gusta ganar así. Sabemos que los partidos son difíciles y que todos quieren ganarle a Colo Colo, pero la idea es no sufrir así. La idea es ganar bien, en cancha dentro de los 90 minutos. Esto sirve para seguir consolidándose, haciéndonos fuertes de acá a lo que resta del campeonato”.

Victoria fundamental para los albos, quienes comienzan a tomar distancia de seis puntos entre sus perseguidores más cercanos. “La idea es escaparnos, ganar cada partido independiente del rival, enfocarnos en cada fin de semana y hacer nuestro juego. Debemos hacernos fuertes de local y de visita”.

Brayan Cortés recibiendo el cariño de los hinchas en Rancagua. (Foto: Guillermo Salazar)

Lo cierto es que el equipo albo sufrió la pérdida de Gabriel Costa para el partido subsiguiente quien se perderá el Superclásico frente a la Universidad de Chile, en la cual el guardameta apuntó que “Ha estado difícil con Gabriel (Costa). Ha tenido bastantes amarillas, pero bueno, esto es fútbol. No tiene la intención de irse expulsado. El que no esté de seguro será bien reemplazado”.

Finalmente, el portero se mostró contento por su llamado al microciclo de la Selección Chilena en la categoría Sub-23. “La idea es jugar y dar lo mejor cada vez que me llamen a la selección. Quiero darlo todo y seguir en las citaciones. No conozco al cuerpo técnico y este llamado me pilla de sorpresa. Ojalá hacer lo mejor posible”.