Colo Colo se quedó con la nueva versión del Superclásico que se enfrentó esta mañana en el Campeonato Nacional 2022. Los albos se impusieron por un claro cuatro a uno a los azules, que les permite volver a los abrazos en el fútbol chileno y sumar tres puntos para seguir a la caza de los líderes de la competencia.

Uno de los buenos elementos que se vivió durante este partido fue el partido que disputó Juan Martín Lucero, quien a pesar de que no convirtió en este Superclásico, si estuvo asistiendo a sus compañeros y se destacó por la solidaridad ad que tiene el goleador argentino.

Claudio Borghi aprovechó el programa de Todos Somos Técnicos de TNT Sports para destacar el partido del argentino, confesa que, para él, Lucero es del gusto porque prefiere un delantero solidario por sobre uno egoísta.

“Le dije a Aldo, lo podemos invitar a comer a Lucero porque es muy genero entonces nos va a invitar a comer seguramente. Yo prefiero un ‘9’ generoso a otro que quizás pueda ser un poco egoísta y cuando los jugadores se ponen egoístas en una cancha de fútbol, ya el equipo dejar de ser tal y entiendo los dos puntos, los movimientos que hace Lucero en cancha y que le permite a otro llegar al gol y también entiendo que hay que hacer goles, pero ahora si lo vamos a juzgar por juego, lo está haciendo bien”.

Pero no fue lo único que destacó el Bichi, ya que, además, agregó que Es verdad que el ‘9’ vive de goles y el equipo vive de triunfos y a veces no importa quien haga los goles, por eso es por lo que hay tantas dudas porque dicen ‘te vamos a dar unos premios por la cantidad de goles que hagas en el campeonato’ y yo digo, no le den porque las va a patear todas al arco”.

Sobre esta misma línea, destacó que “El ‘9’ tiene que hacer goles, pero también generar situaciones de gol y ahí yo creo que cuando salió, lo hizo cabizbajo porque entendió que en la última tuvo la opción de hacer gol”.

Finalmente, para cerrar su opinión al respecto, contextualizó que “Quinteros lo dijo y me voy a las personas que hablan porque hay que saber escuchar y dijo ‘yo no estoy evaluando rendimientos, lo que estoy evaluando es que los sistemas puedan hacer a los jugadores rendir bien’ y cuando un equipo tiene sistemas y formas, los jugadores que están bajo o que los protege el equipo o lo tiene que sacar el técnico, pero si lo protege el equipo pueden volver a su rendimiento de forma automática”.