La Selección Chilena ya dejó atrás el buen triunfo ante Rusia del sábado pasado y ahora se concentra en una nueva edición del Clásico del Pacífico ante Perú, compromiso que se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en Sochi.

Una de las grandes interrogantes en el combinado nacional es la permanencia -o no- de Nicolás Córdova en el cargo y uno que tuvo palabras para aquello fue Claudio Borghi en ESPN Chile: “Él no llegó con la condición de ser el técnico de la adulta”, expresó el Bichi.

En esa línea, el ex entrenador de la Selección Chilena le dejó un sutil palo al actual DT de La Roja: “Dirigir la selección mayor no es un puesto para todo el mundo, pero no sé el convencimiento de él y la gente que lo tiene que proponer o confirmar”.

De igual manera, Borghi reconoce las capacidades de Córdova, pero remarca la inexperiencia a nivel de selecciones: “Para mí es un chico muy capaz. Ahora, a nivel de selección, experiencia no tiene como le va a pasar a muchos otros entrenadores”.

Lo cierto es que Chile vuelve a la cancha el día de hoy y buscará, después de mucho tiempo, poder enfilar tres victorias consecutivas cuando tenga que enfrentar al clásico rival a nivel de selección en territorio ruso.

