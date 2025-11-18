La Selección Chilena ya dejó atrás el buen triunfo ante Rusia del sábado pasado y ahora se concentra en una nueva edición del Clásico del Pacífico ante Perú, compromiso que se llevará a cabo este martes 18 de noviembre en Sochi.

Una de las grandes interrogantes en el combinado nacional es la permanencia -o no- de Nicolás Córdova en el cargo y uno que tuvo palabras para aquello fue Claudio Borghi en ESPN Chile: “Él no llegó con la condición de ser el técnico de la adulta”, expresó el Bichi.

Nico Córdova cuestionado en La Roja. | Foto: Photosport

En esa línea, el ex entrenador de la Selección Chilena le dejó un sutil palo al actual DT de La Roja: “Dirigir la selección mayor no es un puesto para todo el mundo, pero no sé el convencimiento de él y la gente que lo tiene que proponer o confirmar”.

De igual manera, Borghi reconoce las capacidades de Córdova, pero remarca la inexperiencia a nivel de selecciones: “Para mí es un chico muy capaz. Ahora, a nivel de selección, experiencia no tiene como le va a pasar a muchos otros entrenadores”.

Lo cierto es que Chile vuelve a la cancha el día de hoy y buscará, después de mucho tiempo, poder enfilar tres victorias consecutivas cuando tenga que enfrentar al clásico rival a nivel de selección en territorio ruso.

