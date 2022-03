Desde su llegada a Colo Colo, el argentino Pablo Solari se ha robado todas las miradas de los hinchas del Cacique por su velocidad, agilidad y entrega adentro del terreno de juego. El ariete trasandino ha aportado con goles y asistencias importantes, con los cuales se ganó el cariño de los hinchas del Popular.

Lo cierto es que el Pibe partido a partido aparece como una de las grandes figuras del elenco dirigido por Gustavo Quinteros. Además, los hinchas se agolpan en las votaciones del canal televisivo TNT Sports para elegirlo como el mejor del partido y en los últimos tres cotejos ha recibido 8.450 preferencias así lo hizo saber Las Últimas Noticias.

"Me sorprenden los números. No los había visto. Lo que sí, en los partidos hay jugadores que son muy votados, pero no necesariamente son las figuras", comenzó diciendo Claudio Borghi en conversación con LUN.

Además, agregó que "creo que Solari está en el momento de gracia, que tiene que ver con su presente y lo que se atribuye por el partido de la U. de Conce. por el descenso, porque la gente es muy agradecida con él".

Una de las frases del Bichi que llamó la atención, fue la comparación que realizó con uno de los ídolos del Cacique en los últimos años. "Creo que vamos camino a otro Barticciotto en cuanto a la calidad de ídolo que pueda tener con la gente", recalcó.

Para finalizar, el panelista de TNT Sports expreso que "es una explosión tremenda la que tuvo este chico acá. Es joven y con su timidez despierta mucha ternura en la gente".