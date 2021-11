El mundialista de Francia 98 aseguró que el delantero no tenía que ingresar y sobre el mediocampista opinó que "no hizo un gran partido" ante Deportes Melipilla.

Toby Vega dice que Santos "no está en nivel para Colo Colo" y no queda conforme con Leo Gil: "Erra muchos balones"

Marcelo Vega entregó las notas del 1-0 de Colo Colo ante Deportes Melipilla por la jornada 31 del Campeonato Nacional 2021. El Toby evalua como el peor de la cancha a Leonardo Gil con calificación de 2.0.

"Así como le he puesto buenas notas, lo he agrandado, lo candidateé a la Selección. Hizo goles de tiro libre, hoy no hizo un gran partido, especialmente el segundo tiempo que erra muchos balones en esos cambios de frente. Después del penal decae mucho. Perdió muchos balones", expresa en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El mundialista de Francia 98 también tuvo críticas para Christian Santos, a quien califica con 2,5: "Uno lo ve jugar, está bien, puede decir le faltan minutos, pero hay cosas que uno le ve, porque uno jugó, entonces sabe cuando tiene que controlar un balón bien. No entró en el partido, no está al nivel para Colo Colo. No tendría que haber salido Parraguez", analiza.

Johnny Herrera interviene con una opiníón opuesta: "Peró Toby tiene 40 minutos recién", expresa. Vega responde: "Hay que demostrar". El arquero continúa con su observación: "Sí, pero viene sin jugar de mayo. No es lo mismo entrenar a jugar, demosle un partido completo y después le damos con todo", añade el bicampeón de América.

Olmos respalda la postura del Samurái: "Johnny tiene razón. Los jugadores de Colo Colo muchos de ellos tienen sobre 30 partidos, habría que ver cuantos tiene Santos de manera continua, creo que está fuera de forma respecto a sus compañeros".

El mundialista de Francia 98 no se queda ahí: "¿Para qué entra? Le estoy poniendo poniendo nota por lo que hizo hoy, no porque es mal jugador. No tendría que haber entrado, a lo mejor es culpa de Quinteros que se dio cuenta después, pero no solucionó nada".

Las otras notas del Toby Vega del triunfo de Colo Colo ante Melipilla

Andrés Segovia 6.0: Fue uno de los buenos jugadores, me sorprendió hoy día, con personalidad, pasó mucho. Cuando pasa, pasa bien, sale jugando muy bien y a la hora de marcar, (Joan) Cruz y (Pablo) Solari no pudieron con él.

Complemento de Juvenal Olmos: De los buenos laterales que se han podido ir adueñando de esa banda, joven, tiene buena salida, quizás no es una salida tan explosiva, pero es armada. Hace buena dupla con (Cristián) Zavala, se maneja bien con (Alejandro) Camargo, bien en los cierres.

Emiliano Amor 6,2: Es inteligente para marcar, no es de llegar por atrás, anticipa porque tiene los pies muy largos y llega, te saca el balón, pone el cuerpo, sale jugando. No tuvo problemas en el penal, con personalidad, miraba a la gente y a la barra atrás. Estuvo muy bien.

Complemento de Olmos: Tirar un penal a un minuto 95, es un penal de Campeonato, que le otorga a Colo Colo mantener esa ventaja que tiene con la UC, efectivamente habían otros jugadores que habían tirado penales. Sin embargo tomó la pelota, sin ningún inconveniente y gol, pepa, tres puntos.

Gonzalo Sosa 6,3: Es de equipo grande, como aguanta. Está (Fernando) Zampedri, (Joaquín) Larrivey, (Ronnie) Fernández , no hay jugadores así en todos los equipos, cuesta encontrar. Colo Colo necesita un jugador así. Es uno de los tremendos jugadores.

Comentario de Olmos: Me gusta porque con Nicolás Peranic tiene esa salida que gana siempre, cuando Melipilla necesita salir del fondo, le apunta al sector que está Sosa y de cabeza las ganas todas. Se cargó para el lado de Falcón que de Amor.

Joan Cruz 3,1: Cuando entra en los segundos tiempo, a mí sorprende, porque el otro día hace una jugada que se pasa a todos y da un pase, pero hoy día muy lento en la toma de decisiones con espacios. Trataba de devolverse, no jugar para las orillas, no encarar antes que lo marcaran. No fue el mejor partido.