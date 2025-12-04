Colo Colo tiene la mirada puesta en lo que es la última fecha del torneo nacional, en el que los ‘Albos’ sueñan con el milagro de poder conseguir un cupo a la próxima edición de la Copa Sudamericana, en la que para eso, deben vencer a Audax Italiano y esperar que Ñublense derrote a Cobresal.

A pesar de lo que es esta compleja situación que se vive en la Liga de Primera, en el ‘Cacique’ ya comienzan a planificar lo que será la temporada 2026, en donde el club ya analiza diferentes nombres que pueden partir como también llegar a la institución.

Dentro de este último ítem, en Colo Colo ya barajan diversos nombres para poder reforzar su plantel, en la que hay un jugador que era el gran anhelo de Fernando Ortiz para el 2026, el que parece que se su opción de arribar al ‘Popular’ parece esfumarse por completo.

Se trata del volante nacional, Diego Valdés, quien hoy milita en Vélez Sarsfield de Argentina y que fue dirigido por el ‘Tano’ Ortiz en el América de México, lo que hacía que su interés por el seleccionado nacional fuera importante para que Colo Colo intente su fichaje.

Valdés era el gran anhelo de Ortiz para Colo Colo | Foto: Photosport

Esta opción parece caerse por completo, ya que desde México vienen con todo por el mediocampista de 31 años y todo daría a indicar de que esta operación se concretaría con éxito.

El club que se quedaría con Diego Valdés sería el León de México, quien en esta última semana puso los ojos en el jugador chileno y habrían realizado una oferta cercana a los 3 millones de dólares.

Esta información fue compartida por el experto en fichajes, Fernando Esquivel en su cuenta de ‘X’, en la que detalló que el mismo jugador habría dado la luz verde a esta operación, con un contrato por dos temporadas.

Se espera que León de México pueda llegar a un acuerdo con Vélez Sarsfield en los próximos días para poder concretar el retorno de Diego Valdés al fútbol mexicano.

Es así, como a Colo Colo se le esfuma rápidamente lo que era uno de los grandes anhelos de mercado para Fernando Ortiz pensando en el 2026, en la que pierde a uno de sus grandes candidatos para poder reforzar al ‘Cacique’.