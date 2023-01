Cristián Caamaño le da un fuerte tirón de orejas a Cristián Zavala: "No metas más a la familia, lo mejor es guardar silencio"

Una verdadera teleserie llegó a su fin. Y es que Cristián Zavala, jugador que pertenece a las filas de Colo Colo, vivirá una nueva experiencia en el fútbol chileno tras partir a préstamo a Curicó Unido, todo en búsqueda de nuevas oportunidades y mayor regularidad.

Pero hace algunos días, el papá de Zavala salió al paso de las pocas oportunidades que había tenido su hijo de la mano de Gustavo Quinteros, lo que llamó la atención de los hinchas colocolinos. "Es cosa de escuchar al papá de Williams Alarcón, está todo dicho, no me gusta polemizar a mí. Todos saben lo que pasa en Colo Colo y los jóvenes prácticamente se están arrancando porque no están surgiendo", dijo en su momento.

Zavala solamente anotó un gol con la camiseta de los albos | Foto: Agencia Uno

El comentarista de Deportes Agricultura, Cristián Caamaño, recordó estas palabras del papá del extremo y ahora tomó el micrófono del programa radial para lanzarle una fuerte advertencia al ex seleccionado nacional.

"Lo que yo le aconsejaría a Zavala es que no meta más a la familia porque hizo un flaco favor meterse en una situación de un adulto, de un futbolista que tuvo oportunidades pero a lo mejor no las que merecía. Él sabía que llegaba a Colo Colo, un plantel que tenía muchas opciones y él no venía como titular ni mucho menos, hubo futbolistas que rindieron a gran nivel en algún momento como Solari o Costa ¿Qué pretendía Zavala? ¿Sacar a Costa o Solari?", comenzó diciendo el periodista.

"De ahí a que se meta la familia, el papá siempre criticando a Quinteros que no le daba oportunidades. Yo le aconsejaría a Zavala que le sirva de experiencia", complementó.

"A partir de ahora que le sirva de experiencia porque él va a volver a Colo Colo porque extendió su contrato ¿Qué va a pasar después si sigue Quinteros? ¿Va a pedir disculpas a Quinteros por lo que dijo el papá? Lo mejor guardar silencio y levantar su carrera nuevamente", remató en su crítica.