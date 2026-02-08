Universidad de Chile perdió 2-1 en su visita a Huachipato en el Estadio CAP-Acero de Talcahuano, en un duelo correspondiente a la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.

El gol del Romántico Viajero llegó a los 13 minutos gracias a Eduardo Vargas, quien abrió la cuenta para los azules. Sin embargo, los siderúrgicos dieron vuelta el marcador con anotaciones de Maximiliano Gutiérrez a los 35 minutos y Renzo Malanca a los 81 minutos, sellando la victoria de los Acereros.

Con esta derrota, la U queda decimotercero en la tabla de posiciones, con apenas una unidad, tras haber empatado en la primera fecha ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Huachipato le propinó un duro golpe a la U | FOTO: Eduardo Fortes/Photosport

Por su parte, los de Jaime García logran su primer triunfo del torneo, tras la caída en su debut ante Cobresal en El Salvador, y se ubican momentáneamente en la octava posición.

Así queda la tabla de posiciones: