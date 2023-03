Huachipato y Colo Colo se verán las caras el próximo sábado 1 de abril a las 12:00 horas en el estadio CAP de Talcahuano, partido válido por el Campeonto Nacional y que en su momento fue postergado producto de los incendios que afectaron al sur de Chile.

Fue esta decisión de la ANFP que hizo enojar a Gustavo Quinteros, entrenador del Cacique, quien hizo saber su malestar en conferencia de prensa. “Nos pusieron sábado, pero estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado desde que llegué que nunca tuvimos una programación que nos beneficie, siempre la tuvimos que remar difícil”, apuntó el adiestrador albo.

El Cacique no quiere perderle pisada al cuadro Acerero | Foto: Agencia Uno

Estas palabras fueron tomadas por el periodista Cristián Caamaño en Deportes Agricultura, quien criticó ferozmente al adiestrador argentino nacionalizado boliviano.

“Es increíble… de verdad admiro la capacidad de Gustavo Quinteros para llorar, para llorar pequeñeces y miserias. A Nico Núñez cuando le preguntaron si quería postergar el partido contra Colo Colo dijo que no, que siempre se preparó para jugar el domingo ante Colo Colo independiente si en la Copa Libertadores le tocaba miércoles o jueves”, comenzó diciendo el comunicador.

En la misma línea, agregó que “¿por qué no vemos el futbol de esa manera como Nico Núñez? Por qué creemos que llorando podemos sacar una pequeña ventaja el día de mañana. Como el dicho que hizo tan popular Gustavo Benítez, el ex técnico también de Colo Colo: el que no llora no mama. O sea esto es sólo para ver si puedo sacar una ventajita”.

De ahí en adelante, el enojo del profesional de las comunicaciones fue aumentando a medida que iban pasando los minutos y afirmó que “cómo Colo Colo puede imaginar que se pidió suspender ese partido contra Huachipato si el sur de Chile estaba sometido a los incendios más voraces del siglo…. Y Quinteros viene en medio de la tragedia a pedir que para suspender el partido la condición es que lo jueguen un viernes. ¿Cree que Huachipato hizo un incendio a propósito para no jugar un partido? ¿Él se olvida por qué se suspendió el partido”.

“Lo hace a propósito, por supuesto, él sabe lo que está tratando de conseguir para más adelante: ojo, estoy llorando ahora, están siempre perjudicando a Colo Colo. Quieren que reprogramen a Colo Colo después del sorteo de la Copa Libertadores para saber si no están perjudicando en un día a Colo Colo o no. Huachipato es el dueño del espectáculo y quieren jugar un sábado para que vaya más gente al estadio. Listo”, completó Caamaño.

Para finalizar, el comentarista deportivo indicó tajantemente “¿qué no me gusta nada de Quinteros? Ah, bueno, entonces pasémosle los pañuelos y los pompones", cerró indignado.