Gabriel Suazo está viviendo uno de sus mejores momentos de su carrera en el Toulouse de Francia y la Selección Chilena. El ex Colo Colo se ha ido ganando poco a poco a la fanaticada del elenco francés, todo gracias a sus grandes actuaciones y esfuerzo.

Pero no todo es color de rosa para el futbolista de 25 años, esto porque en las últimas horas ha estado enfrascado en una polémica con su exrepresentante Alan Silberman, quien acusó a su nuevo agente, Fernando Felicevich, de haberle robado su representación. Fue ahí que el propio Suazo no se quedó callado y le respondió con todo.

"Me hubiese encantado que Colo Colo hubiese recibido lo que hubiese sido por mí, por todo lo que me brindó y por todo lo que es Colo Colo para mí, pero de los 10 años que trabajé con ellos, jamás me enviaron una oferta formal a mi WhatsApp o a mi correo, por tal club. Jamás", dijo en conversación con el diario La Tercera.

Suazo está en el ojo de la polémica | Foto: Agencia Uno

Esto rápidamente escaló y los hinchas del Cacique se hicieron partícipe de esta polémica, criticando duramente en las diversas redes sociales al lateral izquierdo nacido en la cantera alba por partir sin haberle dejado dinero al club de sus amores.

"De los 10 años, uno jugo bien", "Te ofrecieron renovar y no quisiste", "Mercenario", "¿Se cree Roberto Carlos?", fueron los comentarios que más se repetieron tras las declaraciones de Suazo al connotado periodico nacional.

Ahora, habrá que esperar para ver si habrá una nueva respuesta de Silberman hacia Suazo o si finalmente esta polémica quedará hasta ahí.