Colo Colo vive momentos complejos en el Mercado de Pases, donde le ha costado cerrar jugadores y eso valió la palabra de Hugo Tocalli, ex DT del Cacique quien le advirtió a Gustavo Quinteros por esta situación.

Colo Colo no ha tenido un Mercado de Pases ideal, en donde le ha costado cerrar contrataciones de cara a la temporada 2023 y ha sufrido la fuga de algunos jugadores que marcaron época en los últimos años.

A las salidas ya confirmadas de Gabriel Costa, Matías Zaldivia y Carlo Villanueva, entre otros, podría sumarse Gabriel Suazo y Brayan Cortés, quienes ya han manifestado en más de una ocasión sus deseos de partir.

Uno que habló con conocimiento de causa sobre cómo opera el Mercado de Pases para el Cacique es Hugo Tocalli, técnico campeón con los albos el 2009 y quien conversó con el programa De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports.

“Cuando llegué a Colo Colo, todo lo que pedí, me lo trajeron. Me costó los primeros partidos, pero después empezamos a ganar y logramos un equipo que salió campeón y jugaba muy bien” recordó el ex DT albo.

Ante la posible salida de más jugadores del plantel albo y la dificultad para fichar a nuevos jugadores, Tocalli advirtió al actual técnico del Cacique: “Quinteros debe estar preparado para tener reemplazos”.

Cabe recordar que el Cacique volverá a los entrenamientos en dos semanas exactas para encarar la pretemporada en Argentina y la Supercopa frente a Magallanes que se disputará el 15 de enero en Viña del Mar.