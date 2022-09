Colo Colo está preparando su duelo del próximo 8 de septiembre ante la Unión Española en el Monumental y uno de los que espera ser elegidos es Gabriel Costa. El extremo del Cacique, en varias ocasiones, ha sido blanco de críticas por su irregular nivel, a pesar de su cuota goleadora. El seleccionado peruano no está ni ahí con las críticas y sigue adelante con aplomo su conquista de la estrella 33 con el Popular.

Costa suma 10 goles esta temporada con Colo Colo: 7 en el Campeonato Nacional, 2 en Copa Chile y un tanto en la Sudamericana. Sin embargo, el jugador igualmente es irregular en varios tramos de los partidos. El hincha, a través de redes sociales, siempre critica al delantero, aunque él le dio un espaldarazo a la fanaticada del Monumental.

"La gente puede gritar, puede hacer lo que quiera. Si se lo toman personal es un problema de cada uno. Me dedico a jugar. Obviamente me puedo equivocar. Siempre voy a insistir, ir para adelante, me siento respaldado, me siento querido", sentenció.

Hace algún tiempo, Quinteros dijo que Costa tenía bajones. Sin embargo, el delantero del Cacique se toma todo con relajo y no hace pie a las críticas excesivas.

"Nos puede pasar que tengamos uno o dos partidos no tan buenos. Si que el apoyo es importante, pero creo que exagerar por un partido, hablar o un montón cosas, no me pone nervioso ni me preocupa. Solo debo seguir preparándome para jugar, porque el 'profe' pone a los que están bien. Hay que estar enfocado en lo que se viene", deslizó.

Gabriel Costa no lo pasa bien en Colo Colo, a pesar de su buena cuota goleadora (Guille Salazar)

ver también Vicho Pizarro es bautizado como el nuevo Sergio Busquets en Europa

Respecto su temporada goleadora, Costa está enfocado en hacer cosas importante y develó que zona del campo le acomoda más para seguir adelante con su juego, aunque también volvió a desviarla al córner y no pesca los comentarios mala onda.

"Me he sentido más cómodo por la izquierda, que fue donde jugué la mayoría de partidos este año (...) Soy jugador de fútbol, no somos perfectos, somos de carne hueso, tenemos sentimientos, emociones. Está bien hay que entender a la gente, pero, en este momento, hay estar bien enfocados en lo que nos toca y estar preparado para lo que viene".