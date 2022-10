Gabriel Suazo dichoso con ser el capitán del renacer de Colo Colo: "Siempre he tenido orgullo de vestir esta camiseta y sacar al club adelante"

Colo Colo de manera anticipada consiguió su gran objetivo en lo que era esta temporada, el cual era poder alzarse como campeón del torneo nacional, en donde a dos fechas del cierre del Campeonato Chileno, los ‘Albos’ gritaron campeón tras imponerse por 2-0 ante Coquimbo Unido.

Ante lo que fue esta obtención, el defensor y capitán del ‘Cacique’, Gabriel Suazo tuvo palabras en Radio Futuro para lo que fue este especial título para él dentro de su carrera, en donde reconoce que el poder saber reponerse a lo que fueron las críticas en su momento fueron claves para poder estar donde está hoy en día.

“Es muy especial, yo siempre lo he dicho, lamentablemente hoy por hoy con las redes sociales y nosotros que somos personas muy públicas, la gente se cree con el derecho de poder de alguna u otra manera tratarte de cierta forma, sin ni siquiera conocerte. Yo no le tengo ningún rencor a nadie y no lo tendré”, inició señalando Suazo.

Dentro de aquello, el ‘Gaby’ explicó que hizo oídos sordos a lo que fueron las críticas y amenazas que recibió en su momento y trabajó enfocado en poder siempre mejorar en lo personal y colectivo, algo que pudieron lograr en los últimos años y coronaron con un título nacional.

Suazo atesora de manera especial este título | Foto: Agencia Uno

“Por eso trabajo a pesar del momento que vivíamos como equipo y siempre he tenido orgullo de vestir esta camiseta y sacar al club adelante y dejarlos como lo hicimos ayer, en los más alto del torneo”, detalló en Radio Futuro.

Finalmente, Suazo no esconde que este título tiene un gustito especial por todo lo que ha vivido el plantel en estos últimos años, en donde pasó de ser el capitán del equipo que salvó la categoría ante Universidad de Concepción a poder ser el jefazo que levantará el título este fin de semana ante O’Higgins en el Estadio Monumental.

“Para mí se vive con ese sabor, de que pudimos y pude dar vuelta una situación muy complicada que no era para nada sencilla, tanta para mí como para mis compañeros y mi familia, que son los que más sufren y viven con lo que uno hace”, cerró.