El histórico ex jugador de Colo Colo, Gonzalo Fierro, se refirió al partido del domingo entre el Cacique y Coquimbo Unido, donde lo que más lamenta es la no presencia de hinchas albos en las gradas que le quitará emoción a una hipotética nueva estrella de los albos.

Colo Colo está a solo un punto de coronarse como el flamante campeón del Campeonato Nacional 2022 y destronar a Universidad Católica, vigente tetracampeón del fútbol chileno que esta temporada se quedó corto y vio cómo el Cacique arrasó en el plano local.

El próximo domingo, Gustavo Quinteros y sus dirigidos se tendrán que desplazar hasta el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso para enfrentar a Coquimbo Unido, en donde no habrá presencia de hinchas albos y, en caso de que consigan un empate, tampoco se les entregará el trofeo.

Esta situación no fue bien recibida por Gonzalo Fierro, histórico ex jugador de Colo Colo y ahora dedicado a las comunicaciones, quien en conversación con Bolavip Chile se mostró contrariado a la medida de las autoridades de no aceptar hinchas albos en la ciudad puerto.

El Francisco Sánchez Rumoroso no recibirá hinchas de Colo Colo el domingo. | Foto: Agencia UNO

“Me parece mal, no ha sido nunca la idea de que los equipos puedan jugar sin su público, se pierde un poco la alegría de lo que es el deporte. Hay mucha gente que le gustaría estar tanto de visita como de local apoyando a sus equipos”, aseguró.

Fierro recalcó la importancia del hincha en los recintos deportivos: “Hay equipos que ganan muchísimo con su hinchada presente y me parece que está mal, podríamos darle un poco más de énfasis al deporte, en esta instancia todos están peleando por algo, tanto en primera como en el ascenso y los hinchas son fundamental”.

El Joven Pistolero remató con un mensaje dirigido hacia las autoridades, en donde aseguró que “Debería ser un poco más flexible y aportar un poco más al espectáculo”, dijo sin temor a nada.